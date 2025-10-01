logo pulso
Cierra gobierno de EU

Más de 750 mil empleados federales serán suspendidos tras el nuevo cierre; servicios básicos seguirán activos, pero sin pago de sueldos.

Por AP

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Trump no logró acuerdo y EE.UU. entra en cierre.

Trump no logró acuerdo y EE.UU. entra en cierre.

Washington.- Sumido en un cierre del gobierno, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo ciclo de incertidumbre después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales.

Se tiene previsto que alrededor de 750 mil empleados federales sean suspendidos, algunos de los cuales podrían ser despedidos. Muchas oficinas de gobierno cerrarán, quizás de forma permanente, mientras Trump promete "hacer cosas que son irreversibles, que son malas" como represalia.

"No queremos que cierre", dijo Trump en la Casa Blanca antes de la fecha límite de medianoche. Pero el presidente, quien se reunió en privado con la cúpula legislativa esta semana, no parecía capaz de negociar un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre.

Es la tercera vez que Trump preside una interrupción del financiamiento federal —la primera desde su regreso a la Casa Blanca este año—, un récord que subraya la división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posturas de línea dura en lugar de compromisos más convencionales.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos y la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

Israel intercepta flotilla humanitaria rumbo a Gaza
SLP

EFE

Intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda

ONU refuerza seguridad en Haití con fuerza contra pandillas
SLP

AP

La crisis en Puerto Príncipe motiva la aprobación de una fuerza contra pandillas por la ONU.

Demandan al gobierno por detenciones injustas en Alabama
SLP

AP

Redadas inmigración desatan controversia en Alabama. Leo García Venegas exige respeto a su ciudadanía y derechos laborales.

Alerta en Bermudas por huracán Imelda
SLP

AP

El huracán Imelda se acerca a Bermudas generando alerta en la región