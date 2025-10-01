Cierra gobierno de EU

Washington.- Sumido en un cierre del gobierno, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo ciclo de incertidumbre después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales.

Se tiene previsto que alrededor de 750 mil empleados federales sean suspendidos, algunos de los cuales podrían ser despedidos. Muchas oficinas de gobierno cerrarán, quizás de forma permanente, mientras Trump promete "hacer cosas que son irreversibles, que son malas" como represalia.

"No queremos que cierre", dijo Trump en la Casa Blanca antes de la fecha límite de medianoche. Pero el presidente, quien se reunió en privado con la cúpula legislativa esta semana, no parecía capaz de negociar un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre.

Es la tercera vez que Trump preside una interrupción del financiamiento federal —la primera desde su regreso a la Casa Blanca este año—, un récord que subraya la división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posturas de línea dura en lugar de compromisos más convencionales.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos y la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.