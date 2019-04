Cierran más escuelas judías en Nueva York por brote de sarampión

La orden de Salud incluye, además, que las escuelas y centros de cuidado de niños deben mantener registros de vacunaciones que estén accesibles para proveerlos a la agencia sanitaria cuando se les requiera.



Con esta medida ya suman siete las escuelas judías cerradas en la ciudad en la zona donde se concentra el brote, en comunidades judías ortodoxas en Brooklyn.



Estas dos escuelas no podrán reabrir hasta que presenten un plan correctivo, que debe ser aprobado por el Departamento de Salud, y que debe incluir cómo van a abordar la situación.



De los 423 casos de la enfermedad reportados, 348 (82 %) se han registrado en Williamsburg, en Brooklyn, donde se concentra la comunidad judía ortodoxa en la ciudad, zona que fue declarada en estado de emergencia pública el pasado 9 de abril, señaló la agencia en un comunicado.



Como parte de esa acción, la vacuna es obligatoria en las áreas donde se concentra la epidemia en Willimsburg. Una pequeña cantidad de casos se han registrado fuera de este vecindario y no han resultado en una sostenida propagación del sarampión, señaló Salud.



El Departamento de Salud informó, además, hoy de que 57 individuos ya han sido multados con mil dólares por no cumplir con la orden de emergencia, que les obliga a vacunarse. Estas personas tienen derecho a una audiencia para discutir su caso, pero si no acudieran a la vista, la multa se elevaría a dos mil dólares.



El brote de sarampión está afectando también al condado de Rockland, a las afueras de la ciudad, donde también se decretó el estado de emergencia, que fue extendido a otro mes el pasado viernes.



En este condado suman ya 202 casos, de los que cerca de 52 fueron registrados el último mes.