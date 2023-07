Cierran montaña rusa en Carolina del Norte por grieta en estructura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Mientras decenas de asistentes disfrutaban de un divertido viaje en montaña rusa en Charlotte, Carolina del Norte, una peligrosa grieta se formaba y acrecentaba en la estructura, de forma silenciosa, como pronóstico de una posible tragedia.

Esto fue captado en fotos y videos en el parque de diversiones "Carowinds", ubicado en la carretera interestatal que conecta a Carolina del Norte con Carolina del sur, y provocó el terror de visitantes y usuarios de redes sociales por igual.

Se trata de la atracción "Fury 325" que, según el sitio web de "Carowinds", es la montaña rusa de acero más grande en Estados Unidos, además de que ha aparecido repetidamente como "la mejor" de este tipo a nivel mundial según la revista "Amusement Today".

"Sobre la Fury... No he ido al parque desde el sábado, pero siempre tomo fotos desde el estacionamiento y viendo hacia el cielo. Decidí revisarlas y verificar si la grieta era visible desde la semana pasada... Bueno, pues lo era", escribió en Facebook la usuaria Tiffany Collins Newton, junto a imágenes del daño cuando apenas comenzaba a formarse.

Luego, el usuario Jeremy Wagner publicó otras fotografías de la grieta, donde se aprecia que avanzó, a tal punto que el pilar quedó dividido en dos partes; de igual modo, subió un video de un carro de la montaña rusa mientras pasa por esta zona, con personas a bordo, lo que genera un peligroso movimiento de la estructura metálica.

"¡Espero que cierren la atracción después de que reporté este video al servicio para visitantes! ¡Se mueve entre 2 y 4 pies —entre 60 y 90 centímetros—! ¡Aún operaba cuando nos fuimos!", escribió Wagner, también en Facebook, y luego agregó que las autoridades ya habían suspendido el Fury 325 para realizar investigaciones.

De hecho, esta montaña rusa se mantendrá suspendida mientras se realizan reparaciones, según informó la vocera del parque Courtney McGarry Weber y como recoge el diario estadounidense "The New York Times".

----Six Flags México: visitantes se quedan atrapados en la "Medusa"

La publicación de estos videos coincide con un incidente registrado en Six Flags México, y es que ayer se viralizaron imágenes de personas atrapadas en la "Medusa Steel Coaster", una popular atracción construida con acero y madera, y también una de las más populares del parque.

En un clip compartido en TikTok, se observa el vagón en lo alto de una subida y a su alrededor algunos trabajadores, quienes aparentemente acuden para auxiliar a los pasajeros.

Por su parte, Six Flags aseguró que sus juegos mecánicos están equipados con sistemas de seguridad de alta tecnología que se activan automáticamente ante variaciones eléctricas, por lo que aplicaron sus protocolos de seguridad "sin contratiempos".