Cifra de fallecidos por incendios en Chile asciende a 19

SANTIAGO (AP) — Los equipos de bomberos intentaban el lunes contener los voraces incendios que ya han devorado más de 30.000 hectáreas en el centro y sur de Chile y han dejado hasta el momento 19 fallecidos, 75 heridos y unos 1.500 damnificados.

El presidente Gabriel Boric decretó la víspera el estado de catástrofe en dos regiones del país —Ñuble y Bío Bío— debido a los múltiples focos que que han obligado además a la evacuación de unas 50.000 personas.

De acuerdo con el último balance divulgado el lunes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay al menos una quincena de incendios que siguen activos y que han consumido vegetación además de haber alcanzado viviendas, destruido vehículos y afectado infraestructuras.

Además de Ñuble y Bío Bío, hay focos de fuego también en la región Metropolitana y La Araucanía, en el sur del país, y donde las autoridades han decretado alerta roja.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó en una rueda de prensa que en la madrugada se registró un nuevo fallecimiento producto de los incendios, por lo que la cifra total de muertos ascendió a 19.

Por su parte, Boric indicó a través de su cuenta de X que la noche de combate a las llamas "fue mejor que lo proyectado", pero advirtió de que "las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos".

"Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas", agregó el mandatario.

El jefe de Estado volvió a mantener una reunión con el presidente electo José Antonio Kast donde detalló que las llamas ya han consumido más de 30.000 hectáreas.

"Controlar incendios de esta magnitud y con condiciones del tiempo que son desfavorables, producto del alto calor, del viento, de la falta de humedad, es un trabajo tremendamente difícil", dijo Boric en una rueda de prensa.

En ese sentido, el presidente agradeció a los diversos países que brindarán auxilio al combate del fuego, sea con el envío de brigadistas, herramientas de trabajo o suministros. En particular, destacó el apoyo de Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, Paraguay y Uruguay.

En ese marco, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que México va a enviar apoyo a Chile por los incendios aunque no especificó cuál sería. "Están sufriendo una situación difícil", comentó.

Las causas de los incendios aún son desconocidas y tanto la fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) investigan sus razones. No obstante, los fuegos son habituales durante la temporada del verano austral en Chile debido a la combinación de altas temperaturas y sequedad del aire.

En ese marco, Boric recordó que "el 99% de los incendios son por causa humana, ya sea por intención o por negligencia" e hizo un llamado a la población para tener "más responsabilidad".

"Como es evidente y pueden todos haber visto, es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo", enfatizó.

En la misma línea se manifestó el presidente electo, quien por lo que hizo un llamado a los trabajadores rurales que realicen acciones preventivas, como la creación de cortafuegos y la limpieza de pastizales. "La prevención es nuestra mejor herramienta", enfatizó Kast.

Según el más reciente boletín de Senapred, al menos 325 viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego a nivel nacional, mientras que se evalúan los daños provocados en otras 1.140.

Asimismo, cerca de 50.000 personas han tenido que evacuar preventivamente. Al menos 630 personas se han refugiado en los 19 albergues dispuestos por las autoridades y voluntarios, mientras que casi 30.000 viviendas permanecían sin suministro eléctrico en horas de la tarde.

Las autoridades igualmente han decretado un toque de queda nocturno decretado la víspera en las zonas más afectadas mientras dure la emergencia, que se concentra sobre todo en Bío Bío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Estos incendios ya son unos de los peores registrados en los últimos años en Chile, donde en febrero de 2024 las llamas segaron la vida de 131 personas en lo que se considera la peor tragedia en el país desde el terremoto de 2010.