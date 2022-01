Cinco delincuentes, atrapados gracias a Google Maps en EU

Google Maps es una aplicación muy útil, ya que tiene muchos usos. Mientras que muchas personas lo utilizan para navegar y obtener información de una ubicación en particular, los policías usan la app para encontrar delincuentes.

Pude ser que llame la atención el hecho de que los policías encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos, retomen de forma rutinaria, los datos de ubicación de Google en diversas investigaciones criminales.

No obstante, esto ya ha prendido algunas alertas, debido a los temores sobre posibles violaciones de la privacidad y arrestos falsos, sin embargo, también ha permitido llevar a buen puerto una variedad de arrestos. A continuación te en Tech Bit te presentamos cinco arrestos logrados gracias a Google Maps.

---Un secuestrador convicto

Un caso de secuestro y agresión sexual en 2017 pudo resolverse, cuando la policía utilizó una orden de geovalla para obtener datos de ubicación de Google.

La víctima había visto a su agresor acceder a Google Maps en su teléfono Samsung. La policía utilizó esta información para ordenar a Google que buscara dispositivos que se habían utilizado en escenas vinculadas al crimen, informó NBC News.

Esto los condujo a un sospechoso, que luego fue condenado por los siete cargos relacionados con el ataque. El delincuente fue condenado a más de 100 años de prisión.

---Un "sicario" de la mafia

A un miembro de la mafia se le cortó la vida después de que la policía viera al fugitivo en Google Maps.

El asesino convicto había dejado un rastro de huellas digitales, desde una entrada de Google en su frutería, hasta una foto de Facebook de su restaurante italiano. El hombre de 61 años fue arrestado en España casi 20 años después de escapar de una prisión en Roma.

---Un par de atracadores

En 2009, dos hermanos gemelos asaltaron a un joven de 14 años en los Países Bajos. Seis meses después, la víctima estaba navegando por Street View cuando vio a sus agresores.

"La foto fue tomada justo un momento antes del crimen", dijo un portavoz de la policía.

Después de que Google desdibujó la foto a pedido de la policía, los perpetradores fueron arrestados. Uno de ellos luego confesó el crimen.

---Un trío de traficantes de heroína

Tres presuntos traficantes de drogas fueron arrestados en 2017 después de que las cámaras de Google Street View los capturaran vendiendo heroína.

Los sospechosos se encontraban entre las siete personas arrestadas en una operación encubierta de la policía de Nueva York, informó el "New York Post".

Un presunto ladrón

Street View también capturó a un presunto ladrón de caravanas que la policía cree que estaba a punto de huir con 16 mil 300 dólares cuando pasó frente al auto de mapeo de Google.

El hombre fue visto en Google Maps por el hijo de 11 años del propietario del vehículo. La policía británica arrestó más tarde al sospechoso después de que Google accedió a proporcionar imágenes claras de él.

---Crimen y castigo

Estos arrestos sugieren que Google Maps puede ser una herramienta valiosa para combatir el crimen, pero también muestran el potencial de la aplicación como red de vigilancia.

Si quieres evitar el ojo que todo lo ve de Google, puedes desactivar tu historial de ubicaciones.