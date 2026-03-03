Civiles libaneses huyen tras ataques

Beirut, Líbano.- Civiles libaneses huyeron el lunes del sur del país y de los suburbios del sur de Beirut, en busca de refugio en la capital del Líbano tras una nueva y mortífera escalada entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbolá, aliado de Irán, que dejó más de 50 muertos.

Los ataques con misiles y drones de Hezbolá contra el norte de Israel después de la medianoche del domingo desencadenaron oleadas de ataques aéreos israelíes y también provocaron las críticas más duras hasta ahora contra el grupo respaldado por Irán por parte de las autoridades del país.

El Ministerio de Salud informó que al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en ataques nocturnos en los suburbios de Beirut y el sur del Líbano.

Durante el día, el ejército de Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, así como en el sur y el este de Líbano.

El ejército israelí atacó más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, sitios de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hezbolá. El ejército también sostuvo que mató al alto funcionario de inteligencia de Hezbolá, Hussein Mokaled.

El Ejército israelí lanzó una oleada de ataques contra sucursales de al-Qard al-Hasan, una institución de microfinanzas vinculada a Hezbolá, que según Israel se está utilizando para financiar el ala militar del grupo.