Claves sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

Las fuerzas rusas continuaron el lunes su asalto sobre Ucrania con ataques sobre suburbios de Kiev y en otras ciudades, incluso mientras los dos países sostenían una nueva ronda de conversaciones diplomáticas, la cual terminó sin un avance sustancial.

El conflicto, que ya se encuentra en su tercera semana, continúa cobrando víctimas. Miles de soldados y civiles han muerto y la guerra ha obligado a más de 2,8 millones de personas a huir de Ucrania. Algunos de los exhaustos refugiados compartieron historias desgarradoras sobre el hecho de haber dejado atrás a miembros de su familia, y una mujer se limitó a decir: "Deseo que esta guerra termine".

Estos son algunos datos clave sobre el conflicto:

¿QUÉ OCURRE EN KIEV Y SUS ALREDEDORES?

Las tropas rusas redoblaron el lunes sus intentos por tomar Kiev, disparando artillería sobre los suburbios, que han sufrido algunos de los peores enfrentamientos durante el estancado intento ruso por tomar la capital. Un funcionario local dijo que un concejal de la ciudad de Brovary, al este de Kiev, murió en los combates allí.

Dos personas fallecieron cuando la artillería alcanzó un edificio residencial de nueve niveles en un distrito del norte de la ciudad en las primeras horas del lunes, destruyendo apartamentos en varios pisos y provocando un incendio. De acuerdo con las autoridades ucranianas, otras dos personas murieron y siete resultaron heridas después de que las fuerzas rusas atacaran una fábrica de aviones en Kiev, desatando un gran incendio.

En un área fuera de la capital, el reportero de Fox News Benjamin Hall resultó herido mientras informaba y fue hospitalizado, informó la cadena.

¿QUÉ OCURRE EN OTROS LUGARES DE UCRANIA?

Durante la noche sonaron alertas de ataques aéreos en ciudades y pueblos de todo el país, desde la frontera con Rusia, en el este, hasta los Cárpatos en el oeste. La oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reportó el lunes que los ataques aéreos alcanzaron edificios residenciales cerca de la importante ciudad sureña de Mykolaiv, así como en la urbe oriental de Járkiv. Las explosiones también se escucharon durante la noche en los alrededores del puerto de Jersón, ocupado por Rusia, en el Mar Negro.

Las fuerzas armadas rusas indicaron el lunes que 20 civiles murieron por el impacto de un misil balístico ucraniano en la ciudad oriental de Donetsk, en la región separatista de Donetsk. No fue posible verificar la afirmación de manera independiente.

Según un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la evaluación del Pentágono, en general casi todas las ofensivas de Rusia se mantuvieron estancadas el lunes tras lograr pocos avances el fin de semana. El funcionario dijo que las fuerzas rusas han lanzado más de 900 misiles, pero el espacio aéreo de Ucrania sigue estando en disputa y Moscú no ha logrado una superioridad aérea total.

— La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor en Washington contribuyó a este despacho.

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO A LOS CIVILES UCRANIANOS?

Un alto funcionario de la Cruz Roja dijo que la guerra se ha convertido en "ni más ni menos que una pesadilla" para quienes permanecen en las ciudades asediadas.

The Associated Press se enteró que una mujer embarazada y su bebé murieron después de que las fuerzas rusas bombardearan un hospital de maternidad en Mariúpol. Luego del ataque al hospital el miércoles, la mujer fue vista en video y fotos de la AP, acariciando su abdomen ensangrentado mientras los rescatistas se apresuraban a trasladarla entre los escombros. Ha sido uno de los momentos más brutales registrados hasta la fecha en la guerra de Rusia en Ucrania.

La mujer fue trasladada a otro hospital, donde el cirujano Timur Marin dijo que el bebé no mostraba signos de vida después de una cesárea, y los intentos de reanimar a la madre fracasaron.

La ONU ha registrado al menos 596 muertes de civiles, aunque cree que el número real es mucho mayor. Funcionarios ucranianos dijeron que al menos 85 niños están entre los muertos.

Mientras tanto, el gobierno ucraniano anunció planes para establecer nuevos corredores de ayuda humanitaria y evacuación. En un inusual signo de avance, el ayuntamiento de Mariúpol afirmó que un convoy de 160 vehículos civiles salió de la ciudad portuaria asediada a través de una ruta humanitaria designada, después de que fracasaran muchos intentos previos de desalojo.

¿QUÉ DICEN LOS REFUGIADOS UCRANIANOS?

En la ciudad fronteriza polaca de Przemysl, los exhaustos refugiados dijeron desear que se acabe la violencia.

Alexandra Beltuygova, una mujer de 33 años que huyó de Dnipro, entre Kiev y Mariúpol, dijo que pasa los días llorando luego de que dejó atrás a su marido y a sus padres. "Deseo que esta guerra termine", señaló. Muchos de los desplazados son mujeres y niños, ya que a los hombres de entre 18 y 60 años no se les permite salir de Ucrania.

Anjela, de 55 años, una refugiada procedente de Poltava que no quiso dar su apellido, dijo que sólo una intervención de la OTAN podría poner fin a la violencia. Zelenzkyy ha pedido repetidamente a la alianza atlántica que establezca una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, pero los expertos en asuntos militares han dicho que eso es improbable.

"No sé cuándo veré a mi marido. No sé cuándo volverán mis hijos a casa", dijo Anjela. "Les ruego, ¡sólo depende de ustedes! Cierren el cielo, todo lo demás lo haremos nosotros".

Valeria Varenko, de 9 años, viajó desde Kiev a Barabas, Hungría, con su madre y su hermano pequeño. Quería decirle a los niños que se quedaron atrás que tengan cuidado y no toquen ningún objeto en la calle porque "podrían ser bombas que pueden hacerles mucho daño".

¿QUÉ HA PRESENCIADO O CONFIRMADO LA AP DE FORMA DIRECTA?

Después de que las fuerzas rusas lanzaron proyectiles sobre un edificio de apartamentos de nueve pisos en el distrito Obolonskyi del norte de Kiev, los bomberos trabajaron para rescatar a los sobrevivientes, llevando con dificultades a una mujer herida en una camilla para alejarla del edificio ennegrecido y aún humeante.

Un bombardeo ruso cerca de un puesto de control ucraniano causó amplios daños a un barrio céntrico de Kiev el lunes. Las autoridades ucranianas dijeron que en el ataque aéreo murió una persona y otras seis resultaron heridas.

Kateryna Lot contó que estaba en su apartamento mientras su hijo hacía la tarea por internet cuando escucharon una sonora explosión.

"El niño se puso histérico, nuestras ventanas y el balcón se hicieron añicos, parte del piso se cayó", dijo Lot. "Fue muy, muy aterrador. El niño empezó a gritar, así que lo tomamos, corrimos a la puerta y bajamos al refugio".

¿CÓMO VAN LAS CONVERSACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA?

Una cuarta ronda de conversaciones se llevó a cabo el lunes pero finalizó sin un avance sustancial después de varias horas, según el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak. Dijo que los negociadores hicieron "una pausa técnica" y que tienen previsto volver a reunirse el martes.

Zelenskyy le ha pedido al presidente ruso Vladimir Putin que se reúna con él directamente, petición que no ha sido atendida por el Kremlin.

¿QUÉ OCURRE EN OTROS PAÍSES?

En Polonia la ansiedad aumentaba el lunes después de que un ataque de misiles rusos el fin de semana en el oeste de Ucrania dejara al menos 35 muertos. La ofensiva, a tan sólo 24 kilómetros (15 millas) de la frontera con Polonia, hizo que los polacos se apresuraran a acudir a las oficinas de pasaportes e hicieran acopio de artículos de primera necesidad ante el temor de que la guerra pueda extenderse a su país.

Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, se reunieron en Roma, donde Sullivan advirtió que la ayuda china a Rusia sería costosa. El funcionario le ha advertido a Beijing que evite ayudar a Moscú a eludir el castigo de las sanciones mundiales.

Los gobernantes de Turquía y Alemania se comprometieron el lunes a continuar las gestiones diplomáticas para lograr un cese del fuego en Ucrania.

Está previsto que Zelenskyy pronuncie un discurso virtual el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos.