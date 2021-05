CNDH pide protección para salvaguardar la vida de Mario Aburto

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al director de penales federales, José Ángel Ávila Pérez, brindar protección para salvaguardar la vida de Mario Aburto Martínez, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ya que es víctima de malos tratos en la prisión 12 de Guanajuato, donde se encuentra recluido.

El organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra informó que Rubén Aburto Martínez, denunció que su hermano, Mario Aburto, le comentó vía telefónica que en dicho penal federal "no le proporcionan alimentos, ni atención médica, encontrándose muy débil, debido a que en enero del año en curso fue trasladado del Cefereso de Huimanguillo al Cefereso al que actualmente se encuentra, siendo que antes de ser trasladado fue contagiado de Covid-19; sin embargo, no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación".

Ante ello, la CNDH pidió al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), salvaguardar la vida, seguridad e integridad física de Mario Aburto, quién, señaló su hermano, "durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y con motivo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en 1994, fue encarcelado y torturado, por lo que cada año en el mes de marzo es víctima de actos de tortura por los hechos que se le imputan".

De acuerdo con la CNDH, Rubén Aburto solicitó información sobre la situación jurídica actual de su familiar, a fin de promover el recurso legal correspondiente a su favor.

Razón por la cual, indicó, personal del organismo se entrevistó con Mario Aburto Martínez en el interior del penal federal número 12, quien manifestó, entre otras cuestiones, que "no hay separación entre procesados y sentenciados".

Y acusó "un interno intento de echarle a la población encima por las propias situaciones políticas descritas que lo señalan, por lo que solicita la intervención de la CNDH". También denunció que padece de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y no le brindan la atención médica que requiere.