CNN difunde audio de Trump hablando sobre documentos clasificados

CIUDAD DE MÉXICO, junio 262 (EL UNIVERSAL).- Un audio donde Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, discute sobre conservar documentos secretos que no había desclasificado sobre un posible ataque a Irán fue difundido este lunes por la cadena de noticias CNN.

La grabación proviene de una entrevista que Trump dio en julio de 2021 en su complejo de Bedminster, Nueva Jersey, para quienes trabajan en las memorias de Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump. La acusación del fiscal especial Jack Smith alega que a los asistentes presentes, un escritor, un editor y dos miembros del personal de Trump, les fue mostrada información clasificada sobre el plan de ataque.

Así, el material obtenido por CNN constituiría evidencia crítica para la acusación contra Trump por mal manejo de información clasificada. En el mismo se le escucha decir "estos son los papeles", mientras discute planes de ataque del Pentágono.

Esto entraría en conflicto con una entrevista que el exmandatario ofreció a Fox News la semana pasada, donde aseguró que no había conservado ningún documento.

"No había ningún documento. Eso eran una gran cantidad de papeles y otras cosas hablando de Irán", dijo Trump en Fox. "Y puede haber sido retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento en sí. No había nada que desclasificar. Eran noticias de periódicos, noticias de revistas y artículos".

Sin embargo, en el audio difundido por CNN Trump se refiere a papeles elaborados por la milicia que pudo haber desclasificado mientras era presidente, pero dice que esto no ocurrió y que continúan en secreto.