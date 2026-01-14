Colapsan muros sobre tiendas por vientos en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Al menos cuatro personas murieron durante la noche en Gaza después de que paredes colapsaron sobre sus tiendas debido a los fuertes vientos que azotaron el territorio costero palestino, dijeron las autoridades hospitalarias el martes.

Las condiciones de vida peligrosas persisten en Gaza después de más de dos años de devastadores bombardeos israelíes y la falta de ayuda.

Hay un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que los gazatíes carecen en general del refugio necesario para soportar las frecuentes tormentas invernales.

Los muertos incluyen a dos mujeres, una niña y un hombre, según el hospital Shifa, el más grande de Ciudad de Gaza, que recibió a las víctimas.

Tres de los fallecidos eran de la misma familia: Mohamed Hamouda, de 72 años, su nieta de 15 y su nuera. Murieron cuando un muro de 8 metros de altura (26 pies) se derrumbó sobre su tienda en una zona costera a lo largo de la orilla del Mediterráneo en la ciudad de Gaza, dijo el hospital. Al menos otras cinco personas resultaron heridas en ese colapso.

Sus familiares llegaron el martes por la mañana para retirar los escombros y comenzar a reconstruir los refugios de tiendas para los sobrevivientes.

"El mundo nos ha permitido presenciar la muerte en todas sus formas", afirmó Bassel Hamouda después del funeral de sus familiares. "Es cierto que el bombardeo pudo cesar temporalmente, pero hemos presenciado todas las causas de muerte concebibles en el mundo en la Franja de Gaza".

La segunda mujer murió cuando un muro cayó sobre su tienda en la parte occidental de la ciudad, dijo el hospital.

En la ciudad central de Zawaida, tiendas inundadas el martes, y personas tratando de reconstruir sus refugios.