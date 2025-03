El capitán detenido del carguero que chocó con un petrolero es ruso, dice el propietario del barco

LONDRES (AP) — El capitán de un carguero que colisionó con un petrolero estadounidense es un ciudadano ruso que permanece detenido por la policía británica, informó el propietario del buque el miércoles. El barco no había pasado varias inspecciones de seguridad el año pasado.

El hombre de 59 años, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, fue arrestado el martes por la policía en el noreste de Inglaterra como sospechoso de homicidio involuntario por negligencia grave en relación con la colisión. No se han presentado cargos.

La empresa naviera Ernst Russ, que es propietaria del buque de carga Solong, con bandera de Portugal, indicó que la tripulación de 14 personas del barco estaba formada por ciudadanos rusos y filipinos.

Las autoridades del Reino Unido afirman que hasta ahora no han encontrado evidencia de un acto deliberado en el accidente, y hasta ahora nada indica que esté relacionado con la seguridad nacional. La policía de Humberside dijo que los detectives estaban realizando investigaciones junto con agencias asociadas.

La Rama de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido también participa en la investigación sobre qué provocó que el Solong, que se dirigía desde Grangemouth, Escocia, a Róterdam, Países Bajos, chocara con el petrolero, que estaba anclado a unos 16 kilómetros (10 millas) de la costa inglesa.

La investigación está liderada por Estados Unidos y Portugal, los países donde están registrados los buques.

Documentos de inspección portuaria muestran que el Solong no pasó un control de seguridad relacionado con el timón en Dublín, Irlanda, en julio, que determinó que las "comunicaciones/lectura de brújula de la posición de emergencia del timón" eran ilegibles. Los inspectores encontraron un total de 10 deficiencias, incluidas alarmas "inadecuadas", embarcaciones de supervivencia "no mantenidas adecuadamente" y puertas contra incendios "no como se requiere".

Una inspección en Escocia en octubre encontró otras dos deficiencias. El barco no fue detenido después de ninguna de las inspecciones.

El carguero colisionó el lunes con el MV Stena Immaculate, un petrolero que transportaba combustible para aviones para el Ejército de Estados Unidos en el mar del Norte, frente a la costa este de Inglaterra, lo que provocó incendios en ambos buques. Un marinero del Solong está desaparecido y se le da por muerto. Los otros 36 tripulantes de los dos buques fueron llevados a tierra de manera segura sin lesiones graves.

El Solong estaba a la deriva y aún en llamas el miércoles, pero era probable que permaneciera a flote en lugar de hundirse, dijeron las autoridades.

El Stena Immaculate, de 183 metros (596 pies), formaba parte del Programa de Seguridad de Petroleros del gobierno estadounidense, un grupo de buques comerciales que pueden ser contratados para transportar combustible para el Ejército cuando sea necesario.

La colisión provocó un derrame de combustible de aviación en el mar y generó temores a un daño ambiental significativo. Los ambientalistas dijeron que el petróleo y los productos químicos suponían un riesgo para la vida marina, incluidos ballenas y delfines, y para aves como frailecillos, alcatraces y araos que viven en los acantilados costeros.

La agencia de guardacostas del Reino Unido declaró que no se habían registrado nuevos casos de contaminación desde el incidente inicial, y la organización ecologista Greenpeace afirmó que el impacto sobre la vida marina podría no ser tan grave como se temía en un principio.

"Aún no estamos completamente fuera de peligro, pero parece que se ha evitado por poco un desastre ambiental", dijo el doctor Paul Johnston, de los Laboratorios de Investigación de Greenpeace. "Cuando un buque portacontenedores del tamaño de un campo de fútbol embiste a un petrolero que transporta miles de toneladas de combustible para aviones a 16 nudos cerca de espacios naturales sensibles, el potencial de daño grave es enorme".