Colombia, de luto tras el atentado

Bogotá, Col.- El número de muertos en el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20, con 36 heridos, informó el domingo las autoridades del Cauca, departamento asediado por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno adjudicó a las disidencias de las desparecidas FARC.

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, detalló en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos, precisamente que tres permanecen en cuidados intensivos y cinco menores se encuentran "fuera de peligro".

El Instituto Nacional de Medicina Legal indicó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos, que luego serán entregados a sus familiares.

El ataque ocurrió el sábado, cuando un artefacto explosivo detonó al paso de un autobús que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca, que junto al aledaño Valle del Cauca han soportado una arremetida violenta en los últimos días.

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La Gobernación caucana declaró el domingo tres días de luto en memoria de las víctimas.

"Fueron personas muy inocentes, había niños, familias que salieron de sus trabajos y vinieron a llevar sus mercados", lamentó Miyer Reinoso, testigo del hecho, en diálogo con AP-

La potente explosión dejó un cráter de al menos 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos.