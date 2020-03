Colombia no permitirá el ingreso de extranjeros a partir de este lunes

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia, como parte de la ampliación de las medidas para controlar la expansión del coronavirus.





"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", afirmó Duque en Twitter.

Ecuador suspenderá vuelos desde el exterior hasta el 5 de abril

Quito, 15 mar (EFE).- El Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señaló este domingo que la suspensión de los vuelos de pasajeros desde el exterior se extiende hasta el 5 de abril para evitar la propagación del coronavirus.

Apuntó que en el marco de los esfuerzos del Gobierno para contener la expansión del COVID-19, los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia; de Gobierno, María Paula Romo; y de Transportes, Gabriel Martínez, emitieron un Acuerdo que dispone la "suspensión total" de los vuelos que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador.

"Esta medida regirá desde las 00h00 del martes 17 de marzo hasta las 24h00 del domingo 5 de abril de 2020, y no incluirá a aquellos vuelos de carga aérea que únicamente transporten mercaderías, correspondencia, envíos postales y ayuda humanitaria o sanitaria", explicó en un comunicado.

Según dispone el Acuerdo, los viajeros extranjeros podrán ingresar en Ecuador hasta las 23.59 de este domingo, y los ecuatorianos hasta el lunes 16 de marzo a las 23.59.

Los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que decidan viajar fuera del Ecuador durante el período de suspensión (17 de marzo a 5 de abril) "podrán seguir haciéndolo libremente puesto que los vuelos de salida del país no estarán suspendidos", anotó.

Sin embargo, agregó, si deciden reingresar en Ecuador "solo podrán hacerlo con posterioridad a la terminación del lapso de suspensión y siguiendo la normativa vigente a su retorno".

Todos los viajeros -ecuatorianos o extranjeros- que ingresen en Ecuador antes o después del período de suspensión (17 de marzo a 5 de abril) provenientes de cualquier país, por vía aérea, marítima, fluvial o terrestre, deberán cumplir el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) ordenado el pasado 12 de marzo.

Las tripulaciones de aviones que entre el 17 de marzo y 5 de abril transporten pasajeros fuera del Ecuador u operen aviones de carga, "no estarán sujetos a cumplir con el APO o una cuarentena específica, sino los protocolos y normativas de tripulaciones en tránsito dictadas por las autoridades de salud y aeronaúticas del Ecuador".

En el comunicado, la Cancillería señala que el Acuerdo Interministerial dispone que a partir de las 00h00 de este domingo, "queda prohibido el desembarco en puertos ecuatorianos, de pasajeros que lleguen a bordo de buques turísticos de crucero".

En Ecuador, un total de 317 personas permanecen en un cerco epidemiológico a fin de determinar un posible contagio de COVID-19.

Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), 24 de los 26 casos confirmados de coronavirus en el país están "estables", mientras que dos presentan pronóstico reservado.

La ministra ecuatoriana de Salud, Catalina Andramuño, habló el sábado del fallecimiento de la hermana de la primera paciente con coronavirus en Ecuador.

"Lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido la hermana de la paciente del caso primario que también estaba diagnosticada por coronavirus", dijo Andramuño en una rueda de prensa.

Agregó que la paciente se encontraba "en un aislamiento domiciliario por doce días, con una sintomatología leve, pero luego de conocer del fallecimiento de su hermana (el viernes), presenta un quebranto de su salud", indicó sin explicar las causas sanitarias de la muerte de la mujer.

Andramuño informó el viernes sobre la muerte de la mujer de 71 años que llegó el pasado 14 de febrero desde España y que se convirtió en el primer caso de COVID-19 en Ecuador, así como en el primer deceso.

En la rueda de prensa del sábado, el médico internista del Ministerio de Salud Pública, José Vergara, manifestó que recibieron a la hermana del primer caso en el hospital de contingencia, en el área de cuidados críticos.

"La señora llega a nosotros en 'shock', es decir en estado crítico: tenía la presión muy baja y en condición crítica. Al ingreso a nuestra unidad de contingencia, la señora presenta un paro cardíaco y no responde a la medida de resucitación", dijo sobre la hermana de la persona catalogada como el primer caso.

Y añadió sin más detalles: "No hemos tenido tiempo para tratar la paciente e identificar la causa específica de muerte, esto se sabrá con la autopsia".

No obstante, en sus estadísticas sobre el coronavirus, el SNGRE menciona dos fallecimientos y apunta que se han registrado casos de coronavirus en cinco de las 24 provincias del país.