Colombia rinde homenaje a militares

Bogotá, Col.- Centenares de personas homenajearon la noche de este miércoles en varias ciudades de Colombia a los 69 fallecidos y 57 heridos que dejó el accidente de un avión militar Hércules C-130 que se estrelló el lunes al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.

El acto central tuvo lugar en Bogotá, en el Monumento de los Héroes Caídos, donde familiares, miembros de la fuerza pública y ciudadanos prendieron velas por las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio, la solemnidad y el luto.

Durante el homenaje, unidades de la Policía Militar permanecieron formadas y sostuvieron velas encendidas, mientras que una guardia de honor, con uniformes de gala y fusiles, custodió la ceremonia bajo la lluvia.

También se ofició un acto religioso en el que sacerdotes elevaron oraciones por las víctimas, en medio de cantos y momentos de silencio que reforzaron el carácter solemne del homenaje.

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En medio de la noche, la bandera de Colombia ondeó a media asta y su reflejo se proyectaba sobre el agua acumulada frente al monumento, en una imagen cargada de simbolismo.

En Cali, ciudad del suroeste, el homenaje incluyó el encendido de velas que llevaban los nombres de los uniformados fallecidos frente a un monumento custodiado por uniformados y rodeado de banderas.

En otras ciudades como Valledupar, Medellín, Yopal, Popayán, Villavicencio e Ibagué también se hicieron estos homenajes, mientras que en Florencia y Pasto se realizaron actos de memoria colectiva con velas como símbolo de respeto.