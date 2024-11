Colombianos salen a las calles para protestar

BOGOTÁ.- Miles de colombianos que se oponen al gobierno del presidente Gustavo Petro volvieron a las calles el sábado en varias ciudadades del país andino para manifestar su descontento con la gestión y las políticas que impulsa el gobernante de izquierda.

El mandatario consideró las manifestaciones como un intento de desestabilización.

Se registraron marchas en Bogotá —la capital del país— y otras ciudades como Medellín y Cali, entre otras.

En Bogotá, numerosas banderas tricolor flameaban en manos de los manifestantes, algunas con leyendas como “No a las Petro reformas” o carteles que señalaban “No más derroche”, “No a la reforma laboral”. También sonaba la consigna de “Fuera Petro”, mientras los ciudadanos se hacían sentir con pitos y vuvuzelas.

“Nunca esperaba tener que salir a las calles a protestar, a dar mi voz de rechazo a esta corrupción y a todos los que lo rodean, que su grupo no es más que guerrilleros bandidos”, comentó a The Associated Press, Luis Carlos Hernández.

A las manifestaciones se sumaron militares retirados y congresistas de oposición, como Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.