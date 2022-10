Cómo sería un ataque nuclear ruso en Ucrania

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha esgrimido una y otra vez la amenaza de utilizar su poderío nuclear, en medio de la guerra con Ucrania que llevó a Occidente a apoyar al gobierno ucraniano con armas y entrenamiento.

Rusia organizó referéndums separatistas en cuatro regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Khersón y Zaporiyia, y el gobierno ya reconoció estas zonas como territorio ruso.

Cualquier ataque allí será considerado un ataque a Moscú y respondido de la manera que el Kremlin considere conveniente.

La comunidad internacional no reconoce ni los referéndums ni las anexiones y la tensión crece día a día. Al mismo tiempo, crece el temor de que Putin cumpla su amenaza y ataque.

Expertos consultados por el medio The Daily Beast hablaron de las opciones que tendría Putin para realizar un ataque nuclear.

Vitaly Fedchenko, investigador principal de Tecnología de Fuerzas Estratégicas, Energía Nuclear y otros en el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, dijo que, por principio de cuentas, cualquier ataque nuclear tendrá resultados macabros.

Tanto Fedchenko como los demás expertos coinciden en que Putin, cuyo país tiene unas 6 mil ojivas nucleares, tiene tres opciones principales de ataque: una explosión de pulso electromagnético a gran altitud sobre Ucrania que destruya los sistemas electrónicos de ese país y de Europa; una detonación a baja altitud diseñada para matar a decenas de miles de ucranianos pero sin afectar inmediatamente a los de los países vecinos, o una explosión en tierra, en la que los vientos transportarían la lluvia radiactiva por todo el mundo.

Eso, sin contar con que Putin puede usar armas convencionales para destruir los 16 reactores nucleares de Ucrania y, con ello, al país entero.

Los expertos advierten que si antes el tema del poderío nuclear servía como factor de disuasión, hoy lo que prevalece es un envalentonamiento que podría fácilmente salirse de control, con consecuencias nefastas.

Olena Pavlenko, analista de política energética de 41 años en el instituto de investigación Dixi Group de Kiev, critica a Naciones Unidas por no haber hecho "nada para reducir las amenazas nucleares de Rusia contra Ucrania. Putin lleva años intentando intimidarnos con la amenaza de la destrucción nuclear, y la respuesta de la ONU es siempre 'no hablemos ni hagamos nada al respecto porque Putin tiene armas nucleares'. Ese es el argumento de la ONU".

La situación es tal que, explica la experta, los ucranianos han optado por abastecerse de píldoras de yodo antirradiación en caso de que Putin decida atacar. "Debemos tomarnos en serio sus amenazas, pero sicológicamente no tenemos miedo".