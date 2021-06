Comprará EU 500 millones de vacunas, para compartir

WASHINGTON.- Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas de Pfizer contra el COVID-19 a fin de compartirlas a través de la alianza global COVAX para que sean donadas a 92 países en desarrollo y a la Unión Africana durante el próximo año, de acuerdo con una persona al tanto del asunto.

El presidente Joe Biden hará el anuncio oficial el jueves en un discurso antes del inicio de la cumbre del Grupo de los Siete en Gran Bretaña. Este año se compartirán 200 millones de dosis, suficientes para proteger completamente a 100 millones de personas —la vacuna requiere dos dosis—, y el resto se donará en el primer semetre de 2022, comentó la persona.

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el miércoles que Biden está comprometido a compartir vacunas porque es en beneficio de la salud pública y los intereses estratégicos de Estados Unidos. En su primer viaje al extranjero, Biden pretende mostrar "que las democracias son los países que mejor pueden aportar soluciones a la gente de todo el mundo", comentó Sullivan.

"Como dijo (en su discurso) ante la sesión conjunta (del Congreso), fuimos el ´arsenal de la democracia´ en la Segunda Guerra Mundial", señaló Sullivan. "Vamos a ser el ´arsenal de vacunas´ en este siguiente periodo para ayudar a poner fin a la pandemia".

Las noticias sobre el plan para compartir vacunas de Pfizer fueron confirmadas a The Associated Press por una persona al tanto del asunto, quien pidió hablar bajo condición de anonimato previo al anuncio oficial del presidente. El periódico The Washington Post fue el primero en reportarlo.