Con limitaciones por virus, republicanos realizan convención

Los republicanos celebran a partir del lunes su convención partidista para nominar oficialmente al presidente Donald Trump como su candidato para las elecciones en noviembre, aunque de manera reducida debido a las limitaciones del coronavirus.

A pesar de la pandemia, los delegados se reunirán en persona y votarán presencialmente en el Centro de Convenciones de Charlotte, antes de los discursos en la hora estelar televisiva. Si bien se verán algunas de las marcas tradicionales de las convenciones —como las banderas alusivas a cada estado y las bolsitas con souvenirs— las sillas estarán bien distanciadas unas de otras, y será obligatorio usar mascarillas.

El evento marcará así un agudo contraste con la convención demócrata la semana pasada, que se hizo por internet a fin de evitar el riesgo de contagio.

La convención podría ser una encrucijada para Trump, que anda rezagado en las encuestas y está bajo intensa presión para remontar la campaña. Sus asesores esperan que el cónclave les dé la oportunidad de reformular la narrativa de la presidencia de Trump y posicionar las elecciones como una decisión entre la visión a futuro de Trump versus la de Joe Biden, en lugar de un referéndum sobre el desempeño del actual presidente.

"Este va a ser el comienzo de un proceso que va a seguir hasta el día de las elecciones", declaró a The Associated Press en una entrevista Ronna McDaniel, presidenta del Partido Republicano. "No creo que a partir de ahora vamos a reducir la velocidad".

Trump, por su parte, expresó esperanzas de poder ofrecer un tono optimista.

"Creo que vamos a ver algo muy alentador y positivo, eso es lo que me gustaría que sea", indicó Trump en entrevista el domingo a la noche con Fox News Channel.

Para ambos partidos, ha sido un año poco convencional para sus convenciones.

Usualmente tales cónclaves son eventos masivos con enormes multitudes a los que asisten políticos, donantes, periodistas y aficionados para una semana de discursos y fiestas que redundan en grandes sumas de dinero para la economía local y equivalen a un extenso aviso promocional para el candidato.

___

El corresponsal Zeke Miller en Washington contribuyó a esta nota.