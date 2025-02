Tribunal bosnio condena a un año de prisión al presidente separatista de los serbios en Bosnia

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — Un tribunal bosnio condenó el miércoles a Milorad Dodik, el presidente serbobosnio prorruso, a un año de prisión y le prohibió participar en política durante seis años debido a sus acciones separatistas, mientras aumentan las tensiones en el frágil estado balcánico.

La histórica sentencia del tribunal de Sarajevo se produjo tras un juicio de un año contra Dodik por cargos de desobedecer al principal enviado internacional que supervisa la paz en el país balcánico.

El líder y sus abogados no estaban en el tribunal durante la sentencia. Dodik ha afirmado que no cumpliría ninguna condena y amenazó con realizar "medidas radicales" en respuesta, como la posible secesión de la entidad serbia en Bosnia, llamada República Srpska.

Dodik ha llamado repetidamente a la separación de la mitad serbia de Bosnia para unirse a la vecina Serbia, lo que llevó a Estados Unidos y al Reino Unido a imponer sanciones contra él y sus aliados más cercanos. Dodik también está acusado de corrupción y de aplicar políticas prorrusas.

Las amenazas separatistas de Dodik avivaron temores en Bosnia, donde la guerra de 1992 a 1995 dejó 100.000 muertos y desplazó a millones de personas. Los Acuerdos de Dayton, patrocinados por Estados Unidos, pusieron fin a la guerra hace casi tres décadas y crearon dos regiones, la República Srpska y la Federación de Bosnia-Herzegovina.

Ambas regiones recibieron amplia autonomía, pero mantuvieron algunas instituciones conjuntas, entre ellas, el ejército, el poder judicial superior y la administración tributaria. Bosnia también tiene una presidencia rotativa de tres integrantes, compuesta por miembros bosnios, serbios y croatas.

Dodik se encontraba en Banja Luka, la capital administrativa serbobosnia, donde miles de personas se reunieron el miércoles para apoyarlo.

"Dicen que soy culpable, pero ahora la gente que está aquí dirá por qué no lo soy", dijo Dodik a la multitud poco después de que se anunciara el veredicto. "No hay razón para preocuparse. He aprendido a lidiar con situaciones más difíciles. Es importante que estén aquí."

En la vecina Serbia, el presidente populista Aleksandar Vucic convocó una sesión urgente del consejo de seguridad nacional.

Es poco probable que Dodik sea enviado a prisión, ya que cuenta con el pleno apoyo de Vucic, quien puede ofrecerle refugio en Belgrado. También se espera que Dodik apele la condena.

Dodik dijo a la multitud en Banja Luka que habló por teléfono con Vucic y con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a quien llamó amigo. Invitó a Vucic a Banja Luka para analizar "qué vamos a hacer a continuación."

Dodik afirmó que el parlamento serbobosnio votará el miércoles para rechazar los procedimientos legales en su contra. Los legisladores también aprobarán varias leyes que prohíben el trabajo de las instituciones legales centrales bosnias desde la mitad de Bosnia controlada por los serbios, dijo.

Dodik ha chocado repetidamente con el principal enviado internacional, Christian Schmidt, y ha declarado que sus decisiones son ilegales en la República Srpska. En el acuerdo de paz de Dayton se establece que el alto representante puede imponer decisiones y cambiar leyes en el país.

La guerra en Bosnia estalló cuando los serbios del país se rebelaron contra la independencia del país de la antigua Yugoslavia y se propusieron formar un miniestado propio con el objetivo de unirse a la vecina Serbia.