Condena de 20 años por dar cenizas equivocadas

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LONDRES.- Un director de funeraria británica fue condenado a 20 años de prisión el viernes por entregar a familias las cenizas equivocadas de sus seres queridos cremados, retener cadáveres de forma indebida durante meses y robar donaciones benéficas recaudadas en servicios conmemorativos.

Robert Bush, de 48 años, fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Hull, en el noreste de Inglaterra, tras una audiencia de cinco días en la que más de 200 víctimas describieron el impacto de sus delitos. Anteriormente se declaró culpable de 67 cargos relacionados con crímenes cometidos durante 12 años en Legacy Independent Funeral Directors, en Hull.

Entre quienes hablaron ante el tribunal estuvo Jasmine Beverley, cuyo hijo Sunny nació muerto el 13 de mayo de 2022. Los investigadores encontraron sus cenizas en una bolsa de papel marrón en el suelo de las instalaciones de la funeraria, más de un año después de que Bush le entregara un pequeño ataúd azul y le dijera que las cenizas de Sunny estaban ahí.

"Cuando descubrí lo que había pasado, reabrió ese trauma de una manera que no puedo describir por completo", manifestó Beverley, al recordar el dolor de perder a su hijo.

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