Condenan a militares por muerte de menores

Guayaquil, Ecuador.- Un tribunal ecuatoriano condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.

El caso se remonta al 8 de diciembre del año pasado, cuando dieciséis de los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, después de recibir una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando.

En lugar de entregarlos a la Policía, los militares los llevaron hacia Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los obligaron a desnudarse y los abandonaron.

Los padres de los cuatro menores aseguraron que se "hizo justicia" con la condena de 34 años y ocho meses de cárcel que once de ellos recibieron este lunes por parte de un tribunal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se hizo justicia por los cuatro niños de Las Malvinas", dijo Katty Bustos, madre de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, en referencia al barrio donde sus hijos, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, vivían.