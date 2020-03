Confirma OMS existencia de perro contagiado con Covid-19

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, confirmó la existencia de un perro contagiado con el nuevo coronavirus Covid-19 en Hong Kong.

Este jueves, mediante la conferencia diaria que ofrece la OMS sobre la situación del nuevo coronavirus, señaló que si bien es verdad la existencia del perro, hasta el momento no hay pruebas de que pueda infectar a seres humanos. Además informó que el animal se encuentra en buen estado.

El día de ayer, autoridades de Hong Kong dieron a conocer que un perro de raza pomerania salió positivo en la prueba de Covid-19 con un nivel vírico muy bajo. Luego del contagio, el animal fue puesto en cuarentena.

En tanto, el director del organismo internacional, Tedros Adhanom, se dijo preocupado por la propagación del virus en países con sistemas sanitarios más débiles, porque "algunas naciones no se lo están tomando en serio y sus dirigentes no están demostrando el liderazgo político necesario".

"Lo peor que le puede pasar a un país es que se rinda. Lo que la OMS dice es: no sucumban, no se rindan. Usen un enfoque integral, no usen una dicotomía", señaló.

A nivel mundial se han registrado 95 mil 265 casos de coronavirus y tres mil 281 personas han muerto. Fuera de China, en las últimas 24 horas se han notificado dos mil 55 contagios en 33 países.