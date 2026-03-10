Conflicto en Medio Oriente impacta comercio en estrecho de Ormuz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El escalamiento del

en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, cerca delgenera efectos en cadena más allá de esa región, porque se afectan los mercados energéticos, el transporte marítimo y las cadenas de suministro global, dijo la conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo ().En el documento "Afectaciones en el, implicaciones al comercio y desarrollo", el organismo aseguró que por dicha región transita una cuarta parte delde petróleo transportado por vía marítima.Hay cruce significativo de, que se ven afectados por el conflicto, porque "la escalada militar en la región ha alterado losa través de este paso estratégico...".Por ejemplo, ya hay reacciones en los, al llegar ela más de 90 dólares por barril, lo que puede llevar a un incremento de los precios de los alimentos, como una reacción que ya se vio en otros momentos en que suben los precios de dicho energético.Se encarecieron los fletes que mueven crudo y laspor riesgo de guerra, además de que suben los costos del combustible marítimo, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro.los cruces por elPor dicho estrecho pasande pies cúbicos de, añadió laDe un promedio deal día de barcos por Ormuz, cayó aen los últimos días, una caída de 97%, agregó el organismo.En cuanto a los, laexpuso que un tercio delde éstos transportado por mar, alrededor de 16 millones de toneladas cruzan por dicho estrecho pasa por este estrecho."Laspodrían verse particularmente afectadas, ya que los altos niveles de deuda y el aumento de loslimitan su capacidad para absorber nuevos shocks de precios".Agregó que la pandemia de Covid-19 y el inicio de la- demostraron cómo las perturbaciones en energía, transporte e insumos agrícolas pueden propagarse rápidamente a través de