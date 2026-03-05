Conflicto, lejos de terminar: EU

Washington.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció el miércoles que algunos ataques aéreos iraníes aún podrían alcanzar sus objetivos, aun cuando afirmó que la superioridad militar de Estados Unidos le está dando rápidamente el control del espacio aéreo de la República Islámica.

Estados Unidos no ha escatimado "en gastos ni capacidades" para reforzar los sistemas de defensa aérea con el fin de proteger a las fuerzas estadounidenses ya sus aliados en Oriente Medio, manifestó Hegseth a los periodistas en el Pentágono, días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en una guerra que se ha extendido por toda la región.

"Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se estableciera la máxima defensa posible y la máxima protección posible de la fuerza antes de pasar a la ofensiva", declaró Hegseth.

El reconocimiento de que ataques adicionales con drones o misiles en la región podrían causar daños y herir a militares se produce mientras el presidente Donald Trump y los principales líderes de defensa han advertido que podría haber más bajas en un conflicto que podría durar meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hegseth también insinuó un posible plazo más largo para el conflicto de lo que se había planteado anteriormente, al decir que podría durar ocho semanas, pero que Estados Unidos cuenta con las municiones y el equipo para derrotar a Irán en una guerra de desgaste. Rechazó fijar un período específico y mantuvo que la duración concreta de la guerra dependería de cómo se desarrollara.

"Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser tres", expresó. "En última instancia, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantener desequilibrado".

Siguen llegando más fuerzas a la región, incluidos cazas y bombarderos, indicó Hegseth, y Estados Unidos "se tomará todo el tiempo que necesite para asegurarse de ganar".