Congresistas hispanos se oponen al impuesto a las remesas en EU

Congresistas hispanos en Estados Unidos se opusieron a un impuesto a las remesas que está dentro del paquete legislativo del mandatario Donald Trump sobre impuestos e inmigración.

Unos 24 congresistas plantean que la propuesta "afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender".

También recordaron que "la presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado públicamente esta propuesta, diciendo que afectará la economía de ambos países y traiciona los valores estadounidenses. Ella está en lo correcto. Un impuesto a las remesas no sólo afecta a las familias necesitadas, sino que también mina los esfuerzos para reducir la migración irregular".

"Interrumpir este flujo no solo es moralmente pobre, sino fiscalmente temerario. Solo exacerbará la migración irregular en el hemisferio occidental", advierten los congresistas.

"Los expertos y antiguos migrantes han advertido desde hace mucho que limitar las remesas empeorará el flujo migratorio que los republicanos en el Congreso dicen querer atender. Cuando el dinero deje de llegar, la desesperación de la gente hará que inicien el peligroso camino al norte", señalaron en la carta.

Añadieron que las remesas "no fueron para gastos frívolos, sino para comida, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades a veces están fuera del alcance".

Por lo anterior, llaman al republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, a rechazar esa propuesta de imponer 5% de gravamen a las remesas.