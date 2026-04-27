Conmemoran 40 aniversario de Chernóbil

Kiev, Ucrania.- Al menos 16 personas han muerto en ataques durante el último día en toda Ucrania, en territorio ocupado por Rusia y en Rusia, informó a las autoridades el domingo, cuando el 40mo aniversario del desastre nuclear de Chernóbil motivó nuevas advertencias sobre los riesgos que representan los ataques cerca de la planta durante la invasión rusa de su vecino, que ya supera los cuatro años.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, conmemoró el aniversario con una advertencia de que con los ataques rusos se corre el riesgo de repetir la historia.

"A través de su guerra, Rusia vuelve a llevar al mundo al borde de un desastre provocado por el ser humano: los Shahed ruso-iraníes sobrevuelan habitualmente la planta, y uno de ellos impactó el confinamiento el año pasado", escribió en Facebook, en referencia a los drones diseñados en Irán que han causado estragos desde que Moscú lanzó su guerra total en febrero de 2022.

"El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera es obligar a Rusia a detener sus ataques temerarios", afirmó Zelenski.

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Los ataques rusos contra la ciudad de Dnipro mataron al menos a nueve personas.

Preocupaciones por Chernóbil

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), respaldó las preocupaciones de Zelenski sobre Chernóbil durante una visita a Kiev, al señalar que las reparaciones de la cubierta protectora exterior dañada de la planta deben comenzar de inmediato.

Las evaluaciones de la OIEA muestran que el daño sufrido tras un ataque el año pasado ya ha comprometido una función clave de seguridad de la estructura, indicaron, y advirtieron que años de inacción podrían aumentar el peligro para el sarcófago original que se encuentra debajo.

Las autoridades ucranianas afirman que un dron ruso impactó la cubierta exterior de la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro de la planta, una estructura en forma de arco de 2.100 millones de dólares, terminada en 2019 sobre los restos del Reactor Número 4, en febrero de 2025. Moscú negó haber atacado la planta y alegó que Kiev montó el ataque.