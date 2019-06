Conoce cuáles son las visas más difíciles de obtener

Viajar es una de las mejores cosas que puedes vivir, pues te permite conocer otras culturas, probar comida distinta a la de tu lugar de origen y hasta descubrir un poco más de ti. Sin embargo, llegar a ese punto puede ser más difícil de lo que crees cuando se trata de ciertos países.

De acuerdo con el sitio web "Passport Index", los mexicanos pueden viajar a 147 naciones con el pasaporte como único requisito. El resto exige el trámite de una visa. Estos son 5 de las visas más difíciles de obtener a nivel mundial.

1. Sudán

El principal problema radica en que obtener la visa ya implica un viaje, ya que en México no hay una oficina de representación para Sudán. Para nosotros, el consulado más cercano se encuentra en Washington D.C, Estados Unidos; también hay en varios países europeos y africanos. Los requisitos son distintos de un consulado a otro: en algunos casos pueden pedir cartas de invitación o varias referencias en el país para respaldar tu viaje.

Toma en cuenta que si tu pasaporte tiene sellos de entrada o salida a Israel, la visa y entrada a Sudán te serán negadas. Otro de los requisitos que te podrían solicitar para ingresar a este país es la Tarjeta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con vacunas contra la fiebre amarilla o cólera, debido a que se han reportado casos de cólera en tres regiones del país: Juba, Terekeka y Jonglei.

2. Arabia Saudita

Es considerado uno de los lugares más difíciles para viajar porque, de hecho, no existe un tipo de visa especial para el turismo. Actualmente, las visas se entregan a personas que cuenten con familiares en Arabia Saudita o a musulmanes que busquen hacer peregrinaciones. Si el pasaporte tiene sellos de entrada o salida a Israel, la visa y la entrada a Arabia Saudita serán negadas. Toma en cuenta que si visitas este país debes respetar sus costumbres y tradiciones, sobre todo en el caso de las mujeres, tales como vestir de manera modesta y cubrir el cuerpo.

A finales de 2018 se expidió una visa turística temporal para los asistentes de la Fórmula E, pero ya no está disponible. Se ha dicho que en un futuro cercano se establecerá un sistema de permisos electrónicos.

3. Corea del Norte

La única manera de visitar el país como turista es por medio de un paquete turístico organizado, y existen pocas agencias que pueden llevarte. Koryo Tours es una de las empresas que organiza viajes a Corea del Norte y es capaz de ayudarte con un proceso de visado. La compañía lleva a cabo todo el trámite en China, pues desde ahí parten sus recorridos; al ser un documento independiente al pasaporte, no tienes que estar allá durante el proceso. Eso sí, es necesario contar con visa china. Además, debes contratar tu paquete con cuatro semanas de antelación como mínimo.

Por si fuera poco, durante tu estancia en Corea del Norte permanecerás acompañado por dos guías todo el tiempo. El interior del hotel es el único lugar donde puedes transitar libremente.

4. Bután

Quienes deseen explorar este país, uno de los más cerrados del mundo, debe realizar el trámite de su visa a través de una agencia de viajes aceptada por las autoridades de Bután; otro de los requisitos para obtener este documento es comprobar el gasto completo de las vacaciones como el hospedaje, el vuelo de ingreso y de salida del país.

Considera que es obligatorio para los turistas utilizar los servicios de Druk Air (Royal Bhutan Airlines). Se han presentado casos de operadoras turísticas que no están registradas y solicitan dinero para realizar el proceso, por lo que el Consejo de Turismo de Bután informó que no se hará responsable de que los viajeros contraten estos servicios.

5. Turkmenistán

Al igual que en el caso de Bután, para realizar el trámite de una visa es indispensable llevar a cabo el proceso con una agencia de viajes; otro de los requisitos para solicitar este documento es una carta de invitación emitida por algún familiar o amigo, aunque esta también puede ser otorgada por un hotel o agencia de viajes.

Además, la carta de invitación debe estar certificada por el Servicio de Migración del Estado de Turkmenistán.