Consejeros del INE priorizan su salario y privilegios: Morena

El líder nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que hacen falta consejeros electorales que defiendan la democracia porque los que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral priorizan su salario y sus privilegios, y dijo que lo bueno es que ya se van esos que violan a diario la ley con un amparo bajo el brazo, y quienes se comportan como falsos paladines de la democracia.

En un comunicado, Mario Delgado dijo que México necesita un cambio, pues no podemos seguir con consejeros que sirvan a intereses partidistas y basan su actuar en la mentira cuando su lealtad debe ser hacia la ciudadanía.

"Hacen falta consejeros que defiendan más democracia que los que tenemos hoy que priorizan su salario y privilegios. Necesitamos un cambio, no podemos seguir con consejeros que sirvan a intereses partidistas y basan su actuar en la mentira, cuando su lealtad debe ser hacia la ciudadanía. Lo bueno es que ya se van esos que violan a diario la ley con un amparo bajo el brazo, esos que se comportan como falsos paladines de la democracia", sentenció.

Este domingo EL UNIVERSAL publicó una entrevista con los consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes dijeron que el plan B de la Reforma Electoral tiene los "ingredientes envenenados" que podrían tener como propósito la nulidad de las elecciones de 2024, así como derivar en conflictos pre y pos electorales, que incluso, podrían manifestarse en violencia.

El líder nacional guinda aseguró que el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral representa una oportunidad para terminar de una vez por todas con la época conservadora de los excesos y complicidades y con ello, fortalecer la vida democrática de nuestro país.

En este sentido, el líder morenista advirtió que el bloque opositor en la Cámara de Diputados buscará evitar que se lleve a cabo un proceso diferente a lo que estaban acostumbrados, pues "se resisten a terminar con las cuotas partidistas, con los vergonzosos acuerdos cupulares y a que los consejeros sean verdaderamente autónomos", ya que actualmente sólo sobreviven gracias a sus complicidades con la autoridad electoral y no porque cuenten con el apoyo ciudadano.

"Decirle a las y los diputados de nuestro movimiento que cuentan con todo el apoyo y respaldo de la dirigencia del partido; sabemos que nuevamente saldrán a dar la batalla para lograr que México viva en una auténtica democracia. Confiamos que en el proceso para la renovación de los consejeros actuarán con responsabilidad y bajo los principios de Morena. Elijan a los mejores perfiles, imparciales, honestos, comprometidos con el interés del pueblo", agregó.

Por último, Mario Delgado destacó que la Cuarta Transformación trabaja a diario por heredar a las próximas generaciones un México en el que no haya fraudes electorales ni compra de votos, donde la política cueste menos y sobre todo en el que el pueblo de México tome las decisiones más importantes, porque "con el pueblo todo y sin el pueblo, nada".

"Uno de los mayores pendientes que tienen las y los legisladores en este periodo legislativo que está por comenzar es impulsar la Reforma Electoral. Solo así terminaremos con la burocracia dorada de los órganos electorales, disminuiremos el costo de las elecciones y lo más importante, seguiremos impulsando mecanismos para que la gente sea participe activa en esta Transformación", finalizó.