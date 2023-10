Consejo de Seguridad se reúne para discutir guerra de Israel

Soldados israelíes combaten contra integrantes de Hamas en las calles del sur de Israel y lanzan ataques aéreos sobre Gaza, un día después de un mortífero y sorpresivo ataque sin precedentes por parte de combatientes de Hamas.

En el norte de Israel, un breve intercambio de ataques con el grupo militante libanés Hezbollah generó temores de un conflicto más extenso. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado que Israel está "en guerra".

A continuación, las últimas noticias:

SE REÚNE CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU; NO TOMA ACCIONES ANTE DEMANDAS DE EEUU

El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia a puertas cerradas el domingo, pero no tomó acción inmediata sobre una demanda de Estados Unidos para que los 15 integrantes del organismo condenen de manera enérgica "estos atroces ataques terroristas cometidos por Hamas".

El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU Robert Wood dijo tras el encuentro que "un buen número de países, pero no todos, censuraron la incursión sin precedentes de Hamas hacia Israel de primeras horas del sábado.

El embajador de Rusia ante el organismo, Vassily Nebenzia, dijo a The Associated Press al salir de la reunión que Estados Unidos trataba de decir en la reunión que Rusia no condenaba los ataques pero "eso no es cierto".

"Estuvo en mis comentarios", subrayó Nebenzia. "Condenamos todos los ataques contra civiles".

El mensaje de Rusia es el siguiente, aseguró: "Es importante poner fin de inmediato a los combates, ir a un cese del fuego y a negociaciones significativas que han estado estancadas durante décadas".

El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, expresó una postura similar antes de ingresar a la reunión.

Pero Wood dijo que la comunidad internacional debe condenar enérgicamente "esta invasión no provocada y los ataques terroristas" hasta que Hamas ponga fin a su "violenta actividad terrorista contra el pueblo israelí".

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA HABLAN DEL CONFLICTO EN ISRAEL DURANTE EL DEBATE

El brutal ataque de Hamas sobre Israel y la respuesta que ordenó el gobierno de Benjamín Netanyahu, acciones que han dejado más de un millar de muertos de ambos bandos, marcaron el inicio del último debate entre candidatos antes de las elecciones generales en Argentina, el próximo 22 de octubre.

"Mi solidaridad con el pueblo de Israel y su pleno derecho de defender su territorio de los terroristas", expresó el derechista Javier Milei, quien encabeza los sondeos rumbo a las elecciones y prometió que en caso de ganar mudará la embajada argentina en Israel a Jerusalén.

La cancillería argentina confirmó hasta el momento una víctima de nacionalidad argentina — Rodolfo Fabián Skariszewski —, aunque medios locales reportaron que en total hay cuatro fallecidos de origen argentino en el conflicto, la mayoría radicados desde hace años en Israel.

El ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del oficialista Unión por la Patria, lamentó "las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo", mientras la postulante centroderechista Patricia Bullrich, de la principal fuerza opositora Juntos por el Cambio, también se solidarizó con el pueblo de Israel.

La única voz disonante fue la de la candidata izquierdista Myriam Bregman, quien lamentó las víctimas civiles "de la política de apartheid que tiene Israel contra el pueblo palestino".

AL MENOS 260 CADÁVERES RECUPERADOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA, SEGÚN SERVICIO DE RESCATE ISRAELÍ

El servicio de rescate israelí Zaka indicó que sus paramédicos recuperaron unos 260 cadáveres de un festival de música al que asistieron miles de personas y que fue atacado por combatientes de Hamas.

Se espera que la cifra total sea mayor ya que otros equipos de paramédicos estaban trabajando en la zona.

Un vídeo difundido en las redes sociales y por medios de comunicación israelíes mostraba a docenas de asistentes al festival corriendo por un campo abierto mientras se escuchaban disparos. Muchos se escondieron en huertos frutales cercanos o fueron abatidos a tiros cuando huían.

SE CREE QUE HAY 2 MEXICANOS ENTRE REHENES DE HAMAS EN GAZA

Se cree que dos mexicanos, un hombre y una mujer, se encuentran entre los rehenes de Hamas en Gaza, indicó el domingo la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena.

No los nombró y no dio detalles sobre si residen en Israel o si estaban visitando la zona.

En un mensaje en X, antes conocido como Twitter, Bárcena dijo que el gobierno mexicano está en contacto con sus familiares y las autoridades israelíes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha condenado los ataques contra el pueblo israelí.

TRES HOMBRES BRITÁNICOS ESTÁN MUERTOS O DESAPARECIDOS, SEGÚN FAMILIARES

Tres hombres británicos presuntamente están muertos o desaparecidos después del ataque de Hamas a Israel.

Nathanel Young, de 20 años, murió mientras colaboraba con las Fuerzas de Defensa de Israel, publicó en Facebook su hermana Gaby Shalev. Su muerte después la confirmó la embajada israelí en Londres.

No se tienen noticias del fotógrafo británico Danny Darlington, quien vivía en Berlín, y su novia alemana Carolin Bohl, después de ocultarse en un búnker en el kibutz Nir Oz, según Sam Pasquesi, cuñado de Bohl.

Pasquesi dijo que un hombre que trabajaba en el kibutz le dijo el domingo a su familia que los cadáveres de ambos fueron identificados.

Jake Marlowe, de 26 años, había estado trabajando como guardia de seguridad en un festival de música cerca del kibutz Re´im cuando llamó a su madre, Lisa, antes del amanecer para decirle que cohetes sobrevolaban el área.

Una hora después le mandó un mensaje de texto, pero es lo último que ella supo de él, le dijo al noticiero Jewish News. La embajada israelí en Londres desconocía si Marlowe "fue secuestrado, está muerto o en un hospital", dijo un vocero.

La Oficina de Exteriores del Reino Unido de momento no respondió mensajes en busca de comentarios sobre los tres.

SE CREE QUE ALGUNOS EUROPEOS TAMBIÉN HAN MUERTO O ESTÁN CAUTIVOS

Una mujer francesa en Israel murió "bajo el contexto de los ataques terroristas", dijo el domingo el Ministerio de Exteriores de Francia sin proporcionar más detalles. Equipos franceses en Israel y París intentan esclarecer la situación de varios ciudadanos que no han sido localizados, según el comunicado.

El Ministerio de Exteriores de Alemania señaló que debe asumir que hay ciudadanos alemanes entre los secuestrados por Hamas el sábado. No especificó cuántas personas podrían ser, pero señaló que se cree que también tienen la ciudadanía israelí.

El vocero del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, dijo que dos mujeres ucranianas murieron. Ambas llevaban mucho tiempo residiendo en Israel, agregó sin dar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia indicó que dos bielorrusos resultaron lesionados durante el ataque a la ciudad de Ashkelon y que la condición de uno de ellos es grave.

PALESTINOS ESTADOUNIDENSES PLANEAN EVENTOS EN ESTADOS UNIDOS

En Atlanta y Chicago, palestinos estadounidenses planean reunirse la tarde del sábado afuera de consulados israelíes para exigir que Estados Unidos deje de apoyar a Israel y la liberación de prisioneros palestinos detenidos por Israel. Hatem Abudayyeh, presidente nacional de la Red Comunitaria Palestina en Estados Unidos y vocero de la Coalición para la Justicia en Palestina de Chicago, le dijo a The Associated Press que los palestinos "han vivido bajo un régimen de apartheid".

"En años recientes, hemos visto a la resistencia unificada palestina fortalecerse", dijo Abudayyeh, quien tiene familia en la región. "No debería sorprender lo que sucede".

También hay eventos planeados para el domingo en Anaheim, California, Chicago, Dallas, Nueva York, San Francisco y Washington, en la Casa Blanca.

ISRAEL CONFIRMA QUE HAY ESTADOUNIDENSES ENTRE LOS CAPTIVOS DE HAMAS

El ministro de asuntos estratégicos de Israel, Ron Dermer, dijo que hay ciudadanos estadounidenses entre los que fueron tomados cautivos, pero no dio detalles sobre ellos ni sobre los estadounidenses que pudieron haber muerto.

"Desafortunadamente no puedo. Tenemos muchas dobles nacionalidades en Israel. Sospecho que hay varios, pero todavía intentamos ordenar toda esta información tras este terrible ataque sorpresivo y nos aseguraremos de dar a conocer esa información para que los seres queridos de estas personas que murieron y están secuestradas, sepan lo más pronto posible", dijo Dermer en el programa "State of the Union" de la CNN.

EEUU SOPESA ENVIAR MÁS AYUDA A ISRAEL, AFIRMA BLINKEN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país está analizando solicitudes adicionales de asistencia que han hecho los israelíes y que podría haber novedades en ese frente más tarde el domingo.

Le dijo a CNN que la "orden del presidente Joe Biden era asegurarnos de que le estamos proporcionando a Israel todo lo que necesita en este momento para hacer frente a los ataques de Hamas".

Blinken, quien concedió entrevistas a varios programas de noticias de la televisión estadounidense el domingo, también habló de cómo el ataque de Hamas podría haber sido motivado en parte para descarrilar un acuerdo diplomático emergente entre Israel y Arabia Saudí.

"No sorprende que quienes se oponen a las conversaciones, quienes se oponen a que Israel normalice las relaciones con sus vecinos y los países más allá de la región sean Hamas, Hezbollah e Irán. Por eso, es muy posible que una de las motivaciones de este ataque fuera tratar de descarrilar estos esfuerzos para avanzar en la normalización", subrayó Blinken.

Agregó que Washington había visto informes de que estadounidenses estaban desaparecidos o habían sido asesinados y "estamos trabajando horas extras para verificarlo".

CANCILLER ALEMÁN ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE ESCALADA REGIONAL

El canciller alemán OIaf Scholz enfatizó la necesidad de evitar una mayor "conflagración" en Medio Oriente luego del ataque de Hamas a Israel.

Scholz dijo que habló el domingo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y le indicó que la seguridad de Israel es una piedra angular de la política alemana. Prometió actuar "en consecuencia" y añadió que planea hablar con el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi y apoyará a Egipto en sus esfuerzos por mediar y reducir la tensión.

Scholz dijo que también hablará por teléfono con los mandatarios de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido para evaluar la situación.

Y añadió: "Está claro que condenamos categóricamente las acciones de Hamas, pero sobre todo estamos haciendo todo lo posible para que este ataque no se convierta en una conflagración con consecuencias incalculables para toda la región, y advertimos a todos en esta situación contra el fomento del terrorismo".

GABINETE DE SEGURIDAD ISRAELÍ DECLARA QUE EL PAÍS ESTÁ EN GUERRA

La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que su Gabinete de Seguridad declaró al país en guerra luego del ataque mortal de Hamas en el sur de Israel.

La decisión, anunciada el domingo, autoriza formalmente "la adopción de importantes medidas militares", según un comunicado.

"La guerra que fue impuesta al Estado de Israel en un asesino ataque terrorista desde la Franja de Gaza comenzó ayer a las 06:00?, dijo.

No dio más detalles. Pero Netanyahu había declarado previamente al país en guerra y el ejército prometió una dura respuesta en Gaza.

FUNCIONARIOS IRANÍES ELOGIAN ATAQUE DE HAMAS

Ali Shamkhani, asesor político del líder supremo de Irán, dijo en una publicación en X que el ataque de Hamas fue "una operación decisiva, única y efectiva" que constituyó una defensa legítima contra el gobierno israelí.

"La resistencia palestina es un movimiento maduro e independiente cuyo poder proviene del amplio apoyo público", añadió.

POBLACIÓN PALESTINA BUSCA REFUGIO EN ESCUELAS

La agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, indicó que más de 20.000 personas hallaron refugio en 44 de sus escuelas en Gaza el sábado por la noche.

"El número (de desplazados) está aumentando rápidamente", dijo Inas Hamdan, funcionario interino de información pública en Gaza.

La agencia señaló que tres de sus escuelas sufrieron daños "colaterales" por los ataques aéreos israelíes y agregó dijo que sus operaciones en nueve pozos de agua alrededor de la Franja de Gaza fueron detenidas la madrugada del sábado. Las operaciones en tres pozos se reanudaron el domingo, de acuerdo con Hamdan. Los centros de distribución de alimentos de la agencia, que sirven a más de 540.000 residentes de Gaza, han estado cerrados desde el sábado.

En una escuela de la UNRWA en el barrio de Sheikh Radwan, al noroeste del centro de la ciudad de Gaza, los residentes describieron los ataques israelíes nocturnos que impactaron el patio de la escuela causando pánico y heridas leves entre quienes se refugiaban allí.

En otra escuela que servía de refugio en el centro de la ciudad de Gaza, la gente amontonaba mantas y comida en el edificio de tres pisos. Los recién llegados trajeron colchones y metieron a sus hijos en aulas pequeñas y abarrotadas.

MANDATARIOS DE EGIPTO Y JORDANIA DISCUTEN LA CRISIS

Los mandatarios de Egipto y Jordania, países vecinos de Israel, discutieron los combates en curso entre Israel y palestinos.

Según un comunicado del presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi, el mandatario recibió una llamada telefónica del rey Abdullah II de Jordania.

Ambos acordaron trabajar para evitar un mayor deterioro de la situación, se lee en el comunicado.

Tanto Egipto como Jordania son aliados cercanos de Estados Unidos y son las primeras naciones árabes en establecer relaciones diplomáticas con Israel.

La más reciente ronda de violencia comenzó con un sorpresivo ataque sin precedentes en que militantes de Hamas irrumpieron en Israel, mataron a cientos de personas y llevaron rehenes de regreso a Gaza.

Israel respondió enviando tropas a la franja fronteriza y lanzando ataques aéreos contra el territorio bloqueado.

SE REGISTRAN EXPLOSIONES Y ATAQUES AÉREOS EN RAFAH

Residentes de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, escucharon el domingo una fuerte explosión, aparentemente proveniente de un ataque aéreo israelí que impactó un objetivo cerca de las fronteras con Egipto. De momento se desconoce cuál era el blanco. Los habitantes dijeron que una casa de la zona había sido evacuada.

Israel llevó a cabo docenas de ataques aéreos en Rafah durante la noche. Uno de los ataques dio en tres viviendas en uno de los campos de refugiados más poblados, Shaboura, y mató a 19 miembros de una sola familia, según un integrante de la familia que publicó sus nombres en redes sociales.

También el domingo, los altavoces de las mezquitas y los autos en marcha en Rafah resonaron con condolencias y elogios para los combatientes de Hamas, que se cree que eran nativos de Rafah, que murieron durante el ataque a Israel.

PAPA FRANCISCO PIDE CESE DE LA VIOLENCIA

El papa Francisco expresó el domingo "aprehensión y dolor por lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia vuelve a estallar aún más rápido, causando cientos de muertos y heridos".

Dirigiéndose a los fieles en la Plaza de San Pedro, el papa ofreció oraciones por las víctimas y sus familias "y por todos aquellos que están pasando horas de terror y angustia".

El pontífice pidió que cesen los ataques de ambas partes. "El terrorismo y la guerra no traen soluciones, sólo muerte. La guerra es una derrota. Toda guerra es una derrota".

BLOQUE ISLÁMICO CONDENA LA "AGRESIÓN MILITAR ISRAELÍ"

El bloque de países musulmanes más grande del mundo condenó lo que denomina "agresión militar israelí" en medio de los combates en curso entre Israel y el grupo insurgente palestino Hamas.

La Organización de Cooperación Islámica, con sede en Arabia Saudí, se dijo el domingo "muy preocupada por los acontecimientos y la peligrosa escalada israelí en el territorio palestino ocupado".

El bloque de 57 miembros condenó "la agresión militar israelí que provocó la caída de cientos de mártires y heridos entre el pueblo palestino".