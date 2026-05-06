Continúa crucero con brote viral, varado en el Atlántico

Imágenes obtenidas por The Associated Press de un crucero en el centro de un inusual brote viral muestran áreas desiertas, equipos médicos con trajes herméticos y un paisaje inmóvil alrededor mientras la embarcación y sus casi 150 pasajeros y tripulantes esperaban otro día para recibir instrucciones y ayuda frente a la costa de África occidental.

Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que las autoridades de salud describen como un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados. La Organización Mundial de la Salud informó que los pasajeros se están aislando en sus camarotes.

La compañía que opera la embarcación con el brote viral, actualmente anclada en el Atlántico frente a Cabo Verde, indicó que planea trasladarse a las Islas Canarias de España una vez que tres personas hayan sido evacuadas médicamente y enviadas hacia Holanda en aviones especialmente equipados. Antes, también el martes, funcionarios españoles declararon que aún vigilan la situación y no han tomado una decisión.

El MV Hondius, un barco holandés que realizó un crucero polar de varias semanas, zarpó el 1 de abril desde Argentina hacia la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur.

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"Nuestros días han sido casi normales, solo esperando que las autoridades encuentren una solución", relató por WhatsApp el pasajero Qasem Elhato, de 31 años y quien envió a AP las imágenes de video. "Pero la moral en el barco es alta y nos mantenemos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes y ese tipo de cosas".