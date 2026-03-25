Continúa la oleada de calor récord en todo EU

Después de pulverizar los récords de altas temperaturas para el mes de marzo en 14 estados y en Estados Unidos en general, la gigantesca cúpula de calor que ha abrasado al suroeste del país se desplaza lentamente hacia el este y podría terminar por convertirse en una de las olas de calor más extensas en la historia de la nación, indicaron meteorólogos e historiadores climatológicos.

Y no va a desaparecer por un tiempo; quizás hasta mediados de la próxima semana, cuando comience abril, indicó el meteorólogo Gregg Gallina, del Centro de predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional.

"Básicamente hará calor en todo Estados Unidos", declaró Gallina el lunes. "El área de temperaturas récord es sumamente grande. Eso es lo que es realmente extraño".

Esta cúpula de calor —en que la elevada presión actúa como la tapa de una olla, atrapando aire caliente sobre una región— dejará a Flagstaff, Arizona, con 11 o 12 días seguidos de temperaturas por encima del récord anterior para el mes de marzo en la ciudad, explicó el meteorólogo Jeff Masters.

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Gallina comentó que el desplazamiento de la cúpula en dirección este se traducirá en temperaturas de 35 grados.