Continúan los bloqueos carreteros en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- La Paz amaneció el jueves aislada del resto de Bolivia por bloqueos carreteros protagonizados por sindicatos urbanos y rurales que rechazan los ajustes económicos del presidente centroderechista Rodrigo Paz , mientras el gobierno intentaba avanzar en la negociación con los manifestantes para destrabar el conflicto.

La administradora de carreteras reportó 30 puntos de bloqueo en varias rutas troncales entre La Paz y la región central y el oriente, donde está Santa Cruz, el motor agroindustrial. Las rutas de exportación hacia los puertos de Chile y Perú estaban cortadas por manifestantes.

Los empresarios han reportado pérdidas mientras cientos de vehículos permanecen varados en las rutas bloqueadas por afiliados a la central obrera, sindicatos indígenas, maestros públicos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que exigen al gobierno derogar el decreto aprobado en vísperas de Navidad que, entre otras cosas, recorta gastos, congela salarios a funcionarios y abre la economía a la inversión extranjera.

El ministro de la Presidencia José Luis Lupo dijo que el gobierno busca "reconducir" la economía tras 20 años de gobiernos izquierdistas que han llevado al país a "un descalabro".

