logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Continúan los bloqueos carreteros en Bolivia

Por AP

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Continúan los bloqueos carreteros en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- La Paz amaneció el jueves aislada del resto de Bolivia por bloqueos carreteros protagonizados por sindicatos urbanos y rurales que rechazan los ajustes económicos del presidente centroderechista Rodrigo Paz , mientras el gobierno intentaba avanzar en la negociación con los manifestantes para destrabar el conflicto.

La administradora de carreteras reportó 30 puntos de bloqueo en varias rutas troncales entre La Paz y la región central y el oriente, donde está Santa Cruz, el motor agroindustrial. Las rutas de exportación hacia los puertos de Chile y Perú estaban cortadas por manifestantes.

Los empresarios han reportado pérdidas mientras cientos de vehículos permanecen varados en las rutas bloqueadas por afiliados a la central obrera, sindicatos indígenas, maestros públicos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que exigen al gobierno derogar el decreto aprobado en vísperas de Navidad que, entre otras cosas, recorta gastos, congela salarios a funcionarios y abre la economía a la inversión extranjera.

El ministro de la Presidencia José Luis Lupo dijo que el gobierno busca "reconducir" la economía tras 20 años de gobiernos izquierdistas que han llevado al país a "un descalabro".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Estados Unidos tiene obligación legal de financiar agencias de la ONU, según Guterres
    Estados Unidos tiene obligación legal de financiar agencias de la ONU, según Guterres

    Estados Unidos tiene 'obligación legal' de financiar agencias de la ONU, según Guterres

    SLP

    AP

    Guterres expresa pesar por la decisión de Trump de retirarse de dependencias relacionadas con la ONU.

    Estados Unidos asegura control del petróleo venezolano en medio de disputa con China
    Estados Unidos asegura control del petróleo venezolano en medio de disputa con China

    Estados Unidos asegura control del petróleo venezolano en medio de disputa con China

    SLP

    AP

    Estados Unidos y China se enfrentan por el control del petróleo venezolano, desencadenando una delicada negociación diplomática.

    Semar implementará seguro de pasajeros en el Tren Interoceánico
    Semar implementará seguro de pasajeros en el Tren Interoceánico

    Semar implementará seguro de pasajeros en el Tren Interoceánico

    SLP

    EFE

    El Corredor Interoceánico enfrenta desafíos de seguridad y logística, Semar toma acciones para garantizar servicios.

    Agentes del ICE justifican disparos en incidente en Portland
    Agentes del ICE justifican disparos en incidente en Portland

    Agentes del ICE justifican disparos en incidente en Portland

    SLP

    EFE

    Dos inmigrantes venezolanos heridos en incidente con agentes del ICE en Portland, Oregon