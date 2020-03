Coronavirus arriba a nuevos territorios, amenazando economía

El coronavirus ha llegado a nuevos territorios, desde megalópolis hasta pueblos costeros, y está proyectando una sombra cada vez más grande sobre la economía mundial.

Este es un vistazo a algunos de los desarrollos más recientes:

___

VIRUS SE PROPAGA EN ESTADOS UNIDOS

El número de casos en Estados Unidos supera los 100 en alrededor de una decena de estados, incluyendo Nueva York y Nueva Hampshire. También se reportaron nuevos fallecimientos en el estado de Washington, donde los investigadores han dicho que el virus podría haber circulado desde hace varias semanas sin ser detectado. El virus se propaga poco a poco en Estados Unidos, alterando la rutina diaria de personas, escuelas y negocios.

___

¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS?

Los padres japoneses pasan problemas para encontrar quién cuide a sus hijos después de que el gobierno recomendó el cierre de escuelas durante cuatro semanas. Una madre dijo que le preocupan las "tentaciones indeseables" que pueda encontrar su hijo en casa, como los distractores con pantallas. La carga recae particularmente en las madres, de quienes se espera que sean las principales responsables del cuidado de los hijos en el país. La situación es incluso más preocupante para los padres de hijos con necesidades especiales. En Francia, en donde algunos niños son mantenidos en casa después de viajar a regiones infectadas, algunas escuelas han incluido a menores en cuarentena para que tomen clases a través de Facetime y otras apps.

___

CHINA VE LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Conforme el virus se propaga por todo el mundo, dejando estadios, museos y playas vacías, China finalmente recibe algo de alivio. La Organización Mundial de la Salud dijo que hubo nueve veces más casos reportados fuera que dentro de China durante las últimas 24 horas.

¿Recuerdan esos hospitales temporales que China montó en Wuhan? El más grande podría concluir sus labores a finales del mes. Eso de acuerdo con el director del hospital, que fue montado en un centro de exhibición en la ciudad china que ha sido el epicentro del brote.

El médico Zhang Junjian comentó a The Associated Press que la carga de trabajo para su personal de 1.260 sigue siendo pesada, pero que podrían dar de alta a todos los pacientes para fines de marzo y completar su "misión histórica". En tanto, los cielos del país se han despejado debido al cierre de fábricas. Pero no se prevé que perdure el descenso en los índices de contaminación.

___

MASCARILLAS DE ALTA TECNOLOGÍA

El fabricante de productos electrónicos japonés Sharp está volcando su experiencia a la fabricación de mascarillas. En medio de una escasez a nivel mundial de mascarillas quirúrgicas y de otro tipo a causa del virus, Sharp Corp. comenzará a producir 150.000 mascarillas al día en una planta que generalmente hace pantallas electrónicas. Otras compañías también están adaptando sus prácticas.

Nike cerró de manera temporal su sede europea en Holanda luego de que un empleado dio positivo al nuevo tipo de coronavirus. Una agencia global asegura que el virus podría contraer la economía global en el trimestre actual desde la crisis financiera internacional de hace más de una década.

___

MERKEL DESAIRADA

El miedo al coronavirus está modificando los hábitos en Alemania, donde es común que la gente se estreche la mano en cada reunión. Cuando la canciller alemana Angela Merkel llegó a una reunión con grupos de migrantes el lunes por la mañana, fue desairada por su ministro del Interior, Horst Seehofer, cuando le extendió la mano para saludarlo.

El gobierno de Francia pidió a la gente reducir los saludos de mano, e incluso el generalizado beso en la mejilla. En Italia, el epicentro del virus en Europa, las autoridades también se restringió el ritual de beso en la mejilla que está arraigado en la cultura mediterránea de Italia.

___

ELECCIONES EN MEDIO DEL BROTE

La democracia también se está viendo afectada por el virus. Mientras los israelíes votaban el lunes para decidir el futuro del primer ministro Benjamin Netanyahu, las autoridades tuvieron que colocar 15 estaciones de votación especiales para cientos de israelíes que han sido puestos en cuarentena en sus hogares luego de una posible exposición al virus. Los temores a la propagación del virus podrían reducir la participación, que ya está amenazada por la fatiga del votante, que lidia con sus terceros comicios en menos de un año.

En Francia, dos alcaldes están infectados con el coronavirus mientras se alistan las campañas para unas elecciones municipales a nivel nacional programadas para este mes.

___

PERTURBACIÓN REAL

Incluso las familias reales han tenido que alterar sus costumbres a causa del virus. La familia real sueca decidió posponer una cena oficial programada para el miércoles debido al coronavirus, después de que se reportaran 14 casos recientes en el país. El rey Carlos XVI Gustavo y su esposa Silvia tendrán que hacer planes más modestos para cenar.