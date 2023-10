Corresponsal de Al Jazeera en Gaza pierde a 4 familiares por ataque aéreo israelí

EL CAIRO (AP) — El corresponsal principal de Al Jazeera en la Franja de Gaza, Wael Dahdouh, ayudaba en la transmisión de imágenes en vivo del cielo nocturno sobre el asediado territorio palestino cuando recibió una noticia devastadora: su esposa, su hijo y su hija habían muerto en un ataque israelí el miércoles

Momentos después, la cadena qatarí transmitió las imágenes en las que se ve a Dahdouh ingresar al hospital Al Aqsa de Gaza y caer víctima del dolor mientras miraba el cadáver de su hijo.

"¿Se vengan de nosotros con nuestros hijos?", preguntó, arrodillándose sobre el cuerpo ensangrentado de su hijo y aún portando su chaleco de prensa.

Un nieto de Dahdouh murió un par de horas después, reportó la cadena.

Las imágenes sin duda resonarán en todo el mundo árabe, en donde el periodista de 53 años de edad es conocido por ser el rostro de los palestinos durante muchas guerras. Es respetado en su natal Gaza por contar las historias de adversidad y dolor al mundo exterior.

Según Al Jazeera, los familiares de Dahdouh murieron por un bombardeo israelí que alcanzó el campamento de refugiados de Nuseirat, ubicado en una zona de Gaza hacia donde las fuerzas de Israel habían indicado a la población que se desplazara para mantenerse a salvo. La cadena señaló que varios otros de sus familiares continuaban desaparecidos y aún se desconocía cuántos más habían muerto.

La familia de Dahdouh era parte de los más de un millón de residentes de Gaza que han sido desplazados por la guerra, y se resguardaba en una casa de Nuseirat cuando se produjo el ataque, según la cadena.

Los bombardeos israelíes han matado a más de 6.500 palestinos, afirma el Ministerio de Salud de Gaza. The Associated Press no pudo verificar la cifra de forma independiente.

Más de 1.400 personas en Israel han muerto durante la guerra, la mayoría de ellas civiles que perdieron la vida durante el ataque inicial de Hamás, de acuerdo con el gobierno israelí.

Al Jazeera transmitió nuevamente el miércoles el momento en el que se le informa a Dahdouh sobre los decesos. En la grabación de audio se le escucha responder una llamada y decirle varias veces a la persona del otro lado de la línea: "¿Con quién estás?"

Antes de eso, Dahdouh estaba al aire, cubriendo lo sucedido tras otro bombardeo en el que murieron al menos 26 personas, según funcionarios locales. A lo largo de la guerra, Dahdouh ha permanecido en Ciudad de Gaza, a pesar de que Israel ha instruido a los residentes que se dirijan al sur ante una previsible ofensiva terrestre.

Cientos de miles de personas han huido a Nuseirat y a otros lugares ubicados en el centro y sur de Gaza, creyendo que estarán más seguros. Pero los ataques israelíes han seguido impactando esas zonas, las cuales atraviesan una grave escasez de agua, medicamentos y combustible a causa del asedio israelí.

"Esta es la zona segura de la que hablaba el ejército de ocupación, el ejército moral", dijo Dahdouh con amargo sarcasmo a un compañero reportero de Al Jazeera en el hospital de Al Aqsa.

En un comunicado, Al Jazeera dijo que la casa de la familia de Dahdouh "fue blanco de un ataque indiscriminado de la ocupación israelí".

El ejército israelí no ha comentado al respecto. Asegura que sólo ataca objetivos militares de Hamás, pero los palestinos afirman que miles de civiles han muerto por sus bombardeos. Israel acusa a Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos.

Israel ha amenazado con censurar a Al Jazeera por su cobertura de la guerra. Al Jazeera es una cadena propiedad del Estado qatarí, y es sumamente crítica hacia Israel, en particular por su trato a los palestinos.

En la última semana, Qatar se ha convertido en un intermediario clave para decidir el destino de más de 200 rehenes capturados por combatientes de Hamás durante la incursión del 7 de octubre. Qatar ha albergado la oficina política de Hamás en su capital Doha durante más de una década. El líder supremo de Hamás, Ismail Haniyeh, y su predecesor Jaled Mashaal viven en Doha.

Cuatro de los rehenes han sido liberados, dos el viernes y dos más el lunes. Mashaal dijo a Sky News esta semana que todos los rehenes israelíes podrían ser liberados si Israel pone fin a sus bombardeos contra Gaza.