Corte Suprema permite detenciones migratorias en Los Ángeles

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema despejó el lunes el camino para que los agentes federales llevaran a cabo amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal.

La mayoría conservadora levantó una orden de restricción de una jueza que determinó que las "patrullas itinerantes" estaban realizando arrestos indiscriminados en Los Ángeles. La orden había prohibido a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

La decisión de 6-3 del tribunal siguió un patrón de al menos permitir temporalmente algunas de las políticas más duras del gobierno republicano, dejando espacio para la posibilidad de un resultado diferente una vez que el caso legal se desarrolle completamente. El efecto neto, mientras tanto, es que Trump sigue adelante en muchas de las áreas que considera más críticas.

La mayoría no explicó su razonamiento, como es típico en el expediente de emergencia del tribunal. Pero el juez Brett Kavanaugh dijo que la jueza de primera instancia había ido demasiado lejos al restringir cómo los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden llevar a cabo breves paradas para interrogatorios.

"La perspectiva de tal revisión judicial posterior y procedimientos de desacato inevitablemente enfriará los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración legítimos", escribió en una opinión concurrente.

Detractores advierten sobre amenaza a las libertades constitucionales

En un fuerte desacuerdo al que se unieron sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió: "Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajo manual. Hoy, la Corte innecesariamente somete a muchas más a estas mismas indignidades".

Kavanaugh, por su parte, sugirió que las detenciones en que los agentes usan la fuerza podrían enfrentar desafíos legales.

La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que los agentes del ICE también intensifican la aplicación de la ley en Washington en medio de la toma federal sin precedentes de la ciudad capital por parte de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional.

La demanda ahora continuará desarrollándose en California. Fue presentada por grupos de defensa de inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de apuntar sistemáticamente a personas de piel morena durante la represión de la inmigración no autorizada en el área de Los Ángeles.

La jueza de distrito Maame E. Frimpong en Los Ángeles había encontrado una "montaña de evidencia" de que las tácticas de aplicación de la ley estaban violando la Constitución. Los demandantes incluían a ciudadanos estadounidenses atrapados en paradas de inmigración. Un tribunal de apelaciones había dejado en pie el fallo de Frimpong.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los agentes de inmigración se concentran en personas basándose en su presencia ilegal en el país, no en el color de piel, raza o etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que los agentes de ICE pueden usar al menos algunos de esos factores en combinación con otros, y Kavanaugh dijo que la etnicidad aparente podría ser un factor relevante para una revisión.

Más de 5.000 arrestos

El Departamento de Seguridad Nacional informó la semana pasada que las autoridades habían realizado 5.210 arrestos de inmigración desde el 6 de junio y elogió el trabajo de su comandante principal allí, Gregory Bovino, cuyo "éxito en sacar a lo peor de lo peor de la región de Los Ángeles habla por sí mismo".

La agencia prometió en una publicación en línea "continuar INUNDANDO LA ZONA en Los Ángeles" después de la decisión del alto tribunal.

La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla para el gobierno de Trump después que su represiva campaña de inmigración provocara protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines. El número de redadas de inmigración en el área de Los Ángeles pareció disminuir poco luego que la orden de Frimpong se emitiera en julio, pero recientemente se han vuelto más frecuentes, incluida una operación en la que los agentes saltaron de un camión alquilado e hicieron arrestos en una tienda Home Depot de Los Ángeles.

La secretaria de Justicia Pam Bondi celebró la decisión de la Corte Suprema como una "victoria masiva" en una publicación en redes sociales.

"Ahora, el ICE puede continuar llevando a cabo patrullas itinerantes en California sin la microgestión judicial", escribió.

La orden de Frimpong, quien fue nominada por el presidente demócrata Joe Biden, prohibió a las autoridades usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un depósito de remolque o un negocio de lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospecha razonable de detención. Cubría una población combinada de casi 20 millones de personas, casi la mitad de las cuales se identifican como hispanas o latinas.

"Yo nací aquí en Estados Unidos"

Los demandantes argumentaron que su orden sólo impide que los agentes federales realicen detenciones sin sospecha razonable, algo que se alinea con la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.

Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros, dijo que la decisión de la Corte Suprema de detenerla avivará la aplicación agresiva de la ley de inmigración en otras ciudades importantes y restringirá a los jueces de cortes inferiores.

"La mayoría de la Corte Suprema deja claro que los trabajadores promedio no blancos son objetivos, y funcionalmente da su sello de aprobación para que Trump pisotee sus derechos constitucionales fundamentales", añadió.

Los demandantes incluían a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los ciudadanos era Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, quien aparece en un video del 13 de junio siendo detenido por agentes federales cuando gritaba: "Yo nací aquí en los Estados. ¡Este de Los Ángeles, hermano!"

Gavidia fue liberado unos 20 minutos después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano detenido en un lavado de autos, según la demanda.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que encontraba inquietante la justificación de Kavanaugh para levantar la suspensión. Señaló que la Corte Suprema recientemente dictaminó que la raza no puede ser considerada en las admisiones universitarias.

"Previenen el uso de la raza (en las admisiones universitarias) para abordar la discriminación pero permiten el uso de la raza para potencialmente discriminar", dijo Bonta.

El gobernador Gavin Newsom, un opositor vocal de Trump, dijo que la orden permitirá a los agentes una amplia libertad para realizar paradas "incluyendo a ciudadanos estadounidenses y niños, para dañar deliberadamente a las familias y pequeñas empresas de California".

El demandante Pedro Vasquez Perdomo dijo que los agentes del ICE nunca le explicaron por qué lo detuvieron ni le mostraron una orden.

"Me trataron como si no importara, encerrado, con frío, hambre y sin abogado. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien?", declaró en un comunicado. "Eso no es justicia. Eso es racismo con una placa".

Los periodistas de The Associated Press Jaimie Ding en Los Ángeles, Amy Taxin en Santa Ana, California, Tran Nguyen en Sacramento, Olga Rodriguez en San Francisco y Mark Sherman en Washington contribuyeron a este despacho.

