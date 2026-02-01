Costa Rica elige hoy su destino

San José, C. Rica.- Los costarricenses acudirán este domingo a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, entre la continuidad del polémico proyecto político del presidente Rodrigo Chaves prometida por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, y el cambio de dirección que pretende la oposición.

Fernández, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia, se ha presentado como la "heredera" de Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad, que durante su mandato ha mantenido fuertes roces con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y medios de comunicación críticos.

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, de 39 años y politóloga, fue ministra de la Presidencia y de Planificación del Gobierno de Chaves y ha pedido a los votantes que le den una mayoría contundente de diputados en el Congreso para reformar el Estado y el Poder Judicial y llevar adelante una política de mano dura contra el crimen.

Este sábado los candidatos de oposición como la centroizquierdista de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quienes disputan el segundo lugar según las encuestas, hicieron algunas actividades privadas o con sus seguidores.

A las urnas estarán llamados 3,7 millones de costarricenses para elegir al presidente del país y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La presidenta del TSE afirmó que existe un "blindaje" del proceso electoral para garantizar que la voluntad popular sea respetada y enfatizó en que ese trabajo lo ha cumplido la entidad durante los últimos 76 años desde su creación.