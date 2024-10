Creación de Plazas en Universidades Públicas de México

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este miércoles que creará 330.000 plazas en universidades públicas durante la presidencia de Claudia Sheinbaum (2018-2024) mediante la expansión de planteles.

"Nuestro país tiene el reto importante de incrementar la cobertura en educación superior, para ello, la meta que se ha planteado esta Administración es incrementar en, por lo menos, 330.000 nuevos lugares en instituciones públicas y, además, gratuitas", declaró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) expuso en la conferencia matutina del Gobierno que la principal medida será generar 150.000 plazas mediante la construcción de 30 sedes de la Universidad Rosario Castellanos, que Sheinbaum creó como jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) y ahora será nacional.

También, habrá 10 nuevas sedes de la Universidad de la Salud con 24.000 nuevos puestos y 40.000 nuevas vacantes en 50 nuevos planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Por otro lado, el Tecnológico Nacional de México prometió 85.000 plazas nuevas y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 30.000.

La presidenta agregó que dialogarán con centros educativos autónomos, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para "avanzar en la gratuidad" y en la creación de vacantes.

La mandataria justificó su plan al argumentar que "durante años se cerraron los espacios para las universidades públicas, fue parte del modelo neoliberal, que no consideraba a la educación como un derecho, sino como un privilegio".

"Es decir, que solo aquellos que pasaban un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad, los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados", sostuvo.