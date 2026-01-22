Crece cifra de muertos en choque de trenes

GELIDA, España.- El servicio de trenes suburbanos en la región de Cataluña, en el noreste de España, quedó suspendido el miércoles después de que uno de sus trenes se estrelló la noche anterior cerca de Barcelona, según las autoridades. Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en el siniestro, mientras los equipos trabajaron durante la noche para completar las labores de rescate. El tren chocó con un muro de contención que cayó sobre las vías, dijeron las autoridades.

La noticia del martes por la noche de otro accidente ferroviario, apenas dos días después del peor desastre en el país desde 2013, dejó a muchos españoles incrédulos. La cifra de muertos de aquel accidente, ocurrido en el sur de España, aumentó a 43.

Los equipos de emergencias seguían buscando más víctimas entre los escombros del fatal choque del domingo en la región sureña de Andalucía, a unos 800 kilómetros (500 millas) de distancia. Se decretaron tres días de luto nacional, mientras la causa de ese siniestro seguía bajo investigación.

La víctima mortal del accidente del martes era un conductor de tren en prácticas, explicaron las autoridades regionales. La mayoría de los afectados viajaban en el primer vagón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La suspensión del servicio de trenes suburbanos provocó importantes atascos en las carreteras de acceso a Barcelona el miércoles por la mañana. El gobierno regional pidió a la población que reduzca los viajes innecesarios y las empresas que permitan el trabajo remoto mientras duran los cortes.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreció sus condolencias a los afectados por el accidente en Barcelona, escribiendo en X: "Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias".

Aunque la red de trenes de alta velocidad española suele funcionar sin problemas y, al menos hasta el domingo, había sido sinónimo de confianza, los servicios suburbanos presentan más problemas de confiabilidad. Pese a esto, los accidentes con heridos o muertos no son habituales en ninguno de los dos casos.

ADIF, el operador ferroviario español, dijo que es probable que el muro de contención colapsara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.