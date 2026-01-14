Crece la tensión en Minnesota por redadas

MINNEAPOLIS.- Agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y rociaron irritante en los ojos contra activistas en Minneapolis el martes mientras los estudiantes abandonaban una escuela suburbana en protesta por las audaces redadas migratorias de la administración Trump.

El tema de las redadas migratorias se dirige ahora a un tribunal federal donde Minnesota y dos alcaldes están pidiendo a un juez que suspenda inmediatamente las operaciones. No se ha fijado una audiencia sobre la solicitud.

Nubes de gas llenaron una calle de Minneapolis cerca de donde Renee Good fue fatalmente baleada en la cabeza por un agente de inmigración la semana pasada. Un hombre se frotó los ojos con nieve y gritaba pidiendo ayuda, mientras agentes en un Jeep sin identificación rociaban un irritante naranja y se alejaban.

Es común que la gente abuchee y suene silbatos naranjas cuando ven pasar a agentes fuertemente armados en vehículos sin identificación o caminando por las calles.

Brita Anderson, quien vive cerca y acudió a apoyar a amigos del vecindario, dijo que estaba "indignada" al ver a agentes con equipo táctico y máscaras de gas, y se preguntó sobre su propósito.

"Sentí que la única razón por la que vendrían aquí es para acosar a la gente", señaló Anderson.

En Brooklyn Park, Minnesota, estudiantes que protestaron contra la operación de control migratorio abandonaron la escuela, como lo han hecho alumnos en otros lugares esta semana.

El Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota, en lo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha descrito como su mayor despliegue hasta la fecha, y el estado, junto con Minneapolis y St. Paul, demandaron al gobierno de Trump el lunes para intentar detener o limitar el incremento.

La demanda presentada dice que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

"Es una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse", afirmó el fiscal general del estado, Keith Ellison.