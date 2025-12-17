Crece tensión electoral en Honduras

Tegucigalpa, Hon.- La demora en definir al ganador de la elección presidencial de reñida en Honduras , dos semanas después de celebrados los comicios, ha generado algunos incidentes menores en las calles, mientras el país centroamericano está expectante a que un escrutinio especial determine una vez por todos al vencedor.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instó el martes a los principales partidos políticos —el Liberal, Nacional y Libre— a integrar las juntas especiales para poner en marcha un dilatado conflicto especial que sería decisivo. Se trata de un proceso en el que ingresarán 2,792 actas de la disputa presidencial, las cuales presentan supuestamente inconsistencia y errores que deberán ser subsanados.

En medio de las tensiones por la prolongada espera de los resultados definitorios, la mandataria saliente Xiomara Castro instó al pueblo a protestar en las calles, al asegurar que, según informes de inteligencia, el exgobernante Juan Orlando Hernández, indultado recién por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien salió de una cárcel en ese país donde cumplió una condena de 45 años por narcotráfico, planificaba regresar al país para inmiscuirse en el proceso y apoyar al candidato de su partido, Asfura.