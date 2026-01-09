Crecen enfrentamientos entre gobierno y kurdos
ALEPO, Siria.- Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y kurdas en una zona en disputa en la ciudad norteña de Alepo, Siria, se intensificaron el jueves después de que las autoridades sirias ordenaron a los civiles evacuar.
Las autoridades sirias abrieron un corredor por segundo día consecutivo y decenas de millas de civiles huyeron.
El gobierno de la provincia de Alepo dio a los residentes hasta la 1 de la tarde para evacuar en coordinación con el ejército.
La agencia estatal de noticias SANA, citando al ejército, dijo que los militares comenzarían "operaciones dirigidas" contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid media hora después de ese plazo.
El ejército del gobierno posteriormente emitió una serie de mapas con las áreas bajo orden de evacuación.
Un periodista de The Associated Press en el lugar escuchó sonidos esporádicos de bombardeos mientras los civiles salían del área el jueves por la mañana. Más de 142.000 personas han sido desplazadas en toda la provincia, según el Comité Central de Respuesta de Alepo.
