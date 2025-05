Alerta de hambruna en Gaza y la disputa con Israel

NACIONES UNIDAS (AP) — El principal funcionario humanitario de las Naciones Unidas criticó a Israel el martes por imponer "deliberada y descaradamente" condiciones inhumanas a los palestinos, incluido el riesgo de hambruna, en una de las condenas más fuertes por parte de un alto funcionario de la ONU durante la guerra en Gaza.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, informó a los miembros del Consejo de Seguridad sobre su trabajo, el cual describió como una "tarea sombría" desde que Israel comenzó a impedir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza hace más de 10 semanas. Afirmó que el consejo debe "actuar ahora" para "impedir un genocidio".

"Les pido que reflexionen —por un momento— sobre qué acción le diremos a las futuras generaciones que cada uno de nosotros tomó para detener la atrocidad del siglo XXI de la que somos testigos a diario en Gaza", manifestó Fletcher, un diplomático británico de larga trayectoria que asumió el cargo en la ONU en noviembre. "Es una pregunta que escucharemos, a veces con incredulidad, a veces con furia, pero siempre presente, por el resto de nuestras vidas".

En respuesta a las declaraciones de Fletcher, la misión israelí ante la ONU dijo que "Israel no aceptará un mecanismo humanitario que apoye a la organización terrorista Hamás que masacró a nuestro pueblo en sus hogares y comunidades". Antes del bloqueo, la ONU y otras agencias internacionales de ayuda se encargaban de mover la ayuda hacia el enclave.

El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para Gaza, Antoine Renard, dijo a The Associated Press que una cuarta parte de la población de Gaza está en riesgo de inanición. Eso a pesar de que los alimentos necesarios para alimentar a la población del territorio palestino están almacenados en Israel, Egipto y Jordania, y la mayoría de ellos no están ni siquiera a 40 kilómetros (25 millas) de distancia, señaló.

Renard comentó que los almacenes del PMA en Gaza están vacíos, y la agencia ha pasado de proporcionar comidas para 1 millón de personas a finales de abril a producir sólo 250.000 comidas diarias. Las comidas que pueden proveer son "insignificantes, en comparación con las necesidades de las personas", señaló.

"Pronto vamos a hablar del hecho de que la gente ni siquiera tiene acceso a una comida", advirtió Renard. "¿Es ahí donde necesitamos llegar para realmente dar la alarma? Es ahora cuando necesitamos actuar".

Expertos en seguridad alimentaria también advirtieron el lunes que Gaza probablemente caerá en hambruna si Israel no levanta su bloqueo y detiene su campaña militar. Casi medio millón de palestinos enfrentan una posible inanición, viviendo en niveles "catastróficos" de hambre, y un millón más apenas pueden obtener suficiente comida, según hallazgos de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, una autoridad internacional en la gravedad de las crisis de hambre. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel hacer todo lo posible para impedir la muerte, destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza.

Un grupo recién creado respaldado por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza, presentó una propuesta para implementar un nuevo sistema de distribución de ayuda basado en planes similares a los diseñados por Israel. La ONU y los grupos de ayuda han rechazado los intentos de Israel de controlar la distribución de la ayuda.

"Es un espectáculo cínico. Una distracción deliberada. Una hoja de parra para más violencia y desplazamiento", comentó Fletcher sobre esa propuesta.