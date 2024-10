Crisis humanitaria en Líbano: Desplazamiento de niños

BEIRUT (AP) — Más de 400.000 niños en Líbano se han visto desplazados en las últimas tres semanas, según dijo el lunes un funcionario de alto nivel de la agencia de Naciones Unidas para la infancia, que advirtió del riesgo a que haya una "generación perdida" en un país pequeño y que ya lidiaba con múltiples crisis antes de sumirse en una guerra.

Israel ha incrementado su campaña contra el grupo político y militar libanés Hezbollah, lo que incluye una invasión terrestre tras un año de intercambios de fuego desde que comenzó su guerra contra Hamás en Gaza.

Los combates en Líbano han sacado a 1,2 millones de personas de sus hogares, la mayoría de las cuales ha huido a Beirut y otros lugares al norte en las tres semanas desde que comenzó la escalada.

Ted Chaiban, subdirector ejecutivo de UNICEF para acciones humanitarias, ha visitado escuelas convertidas en refugios que alojan a familias desplazadas.

"Lo que me impactó es que esta guerra lleva tres semanas y ya se han visto afectados muchísimos niños", dijo Chaiban a The Associated Press en Beirut.

"Mientras hablamos hoy, 1,2 millones de niños están privados de educación. Sus escuelas públicas o bien han quedado inaccesibles, han sufrido daños en la guerra o se están utilizando como refugios. Lo último que necesita este país, además de todo lo demás por lo que ha pasado, es el riesgo de una generación perdida".

Aunque algunas escuelas privadas libanesas siguen operativas, el sistema de escuelas públicas se ha visto muy afectado por la guerra, al igual que las personas más vulnerables del país, como refugiados sirios y palestinos.

"Lo que me preocupa es que tenemos cientos de miles de niños libaneses, sirios, palestinos, que están en peligro de perder su aprendizaje", dijo Chaiban.

Más de 2.300 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes, casi el 75% de ellos en el último mes, según el Ministerio de Salud. En las últimas tres semanas, más de 100 niños murieron y 800 resultaron heridos, dijo Chaiban.

Los niños desplazados están hacinados en refugios abarrotados en los que tres o cuatro familias pueden vivir en un salón separado con lonas de plástico, y donde 1.000 personas pueden compartir 12 retretes. No todos funcionan.

Muchas familias desplazadas han levantado carpas en carreteras o playas públicas.

La mayoría de los niños desplazados han experimentado tanta violencia, como los sonidos de los proyectiles o disparos, que se asustan ante cualquier sonido fuerte, dijo Chaiban.

A eso se suman "órdenes de evacuación tras órdenes de evacuación. Estamos al principio y ya ha habido un profundo impacto", explicó.

La contienda también ha dejado fuera de servicio más de 100 centros de salud primaria, y 12 hospitales no funcionan o lo hacen a media capacidad.

La infraestructura de aguas también ha sufrido ataques. En las últimas semanas se han registrado daños en 26 plantas de agua que dan servicio a casi 350.000 personas, indicó Chaiban. UNICEF trabaja con las autoridades locales para repararlas.

El funcionario pidió que se protegiera la infraestructura civil y pidió un cese el fuego en Líbano y Gaza, señalando que debe haber voluntad política y un entendimiento de que el conflicto no puede resolverse por medios militares.

"Lo que debemos hacer es asegurarnos de que esto se detiene, de que esta locura se detiene, que hay un cese el fuego antes de que lleguemos a la clase de destrucción y dolor y sufrimiento y muerte que hemos visto en Gaza", apuntó Chaiban.

Con tantas necesidades, señaló, la petición de respuesta de emergencia de 108 millones de dólares para Líbano apenas está financiada en un 8% tras tres semanas de escalada.