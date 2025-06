Crisis política en Holanda: Geert Wilders retira ministros y provoca quiebre en la coalición

LA HAYA, Holanda (AP) — El legislador populista de ultraderecha Geert Wilders sumió a la política holandesa en el caos el martes al retirar a los ministros de su partido de la coalición gobernante en una disputa sobre las medidas contra la inmigración. Los ministros restantes dirigirán una administración provisional hasta que se puedan organizar nuevas elecciones.

La decisión significa que Holanda tendrá un gobierno provisional cuando acoja la cumbre de líderes de la OTAN en tres semanas.

El primer ministro Dick Schoof celebró una reunión de emergencia del gabinete para discutir la crisis y luego visitó al rey Willem-Alexander para ofrecerle las renuncias de los ministros del Partido por la Libertad de Wilders.

Schoof, un funcionario de carrera que fue elegido por Wilders hace un año para liderar el gobierno, dijo que había dicho repetidamente a los líderes de la coalición en los últimos días que derribar el gobierno sería "innecesario e irresponsable".

No se ha fijado una fecha para nuevas elecciones, pero es poco probable que sea antes del otoño.

La administración de 11 meses de Schoof pasa a la historia como uno de los gobiernos más breves en la historia política holandesa.

Wilders anunció su decisión el martes temprano en un mensaje en X después de una breve reunión en el Parlamento de los líderes de los cuatro partidos que conforman el dividido gobierno.

Wilders culpa a la inacción en inmigración

El legislador dijo a los periodistas que retiraba su apoyo a la coalición y sacaría a sus ministros del gabinete por la falta de acciones sobre su deseo de restringir la política migratoria.

"Me inscribí para la política de asilo más dura y no para la caída de Holanda", dijo Wilders, cuyo Partido por la Libertad sigue teniendo un alto apoyo en las encuestas de opinión holandesas, aunque la diferencia con la oposición de centroizquierda es mínima.

Los socios de la coalición rechazaron ese argumento, diciendo que todos apoyan la represión de la migración.

El primer ministro pide actuar con responsabilidad

Dilan Yesilgöz, líder del conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia, dijo antes de la reunión que Schoof instó a los líderes a actuar con responsabilidad.

"El primer ministro, que nos apeló esta mañana, dijo que enfrentamos enormes desafíos internacionales, tenemos una guerra en nuestro continente, una crisis económica puede estar en camino", dijo Yesilgöz a los periodistas en el Parlamento.

Pero apenas unos minutos después, la reunión terminó y también la participación de Wilders en el gobierno.

"Estoy conmocionada", dijo Yesilgöz, calificando la decisión de Wilders como "súper irresponsable".

Después de años en la oposición, el partido de Wilders ganó las últimas elecciones con promesas de reducir drásticamente la inmigración. Se ha sentido cada vez más frustrado por lo que considera el lento avance de los esfuerzos de la coalición para implementar sus planes.

La semana pasada, Wilders exigió que los socios de la coalición firmaran un plan de 10 puntos que busca reducir drásticamente la inmigración, incluyendo el uso del ejército para vigilar las fronteras terrestres y rechazar a todos los solicitantes de asilo. Dijo en ese momento que si la política de inmigración no se endurece, su partido "está fuera del gabinete".

Cumplió esa promesa el martes.

La decisión de Wilders se produce días después de que el conservador Karol Nawrocki fuera anunciado como el ganador de la segunda vuelta presidencial del fin de semana en Polonia, una victoria que sugiere que Polonia probablemente tomará un camino más populista y nacionalista bajo su nuevo presidente, quien fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No es la primera vez que Wilders le da la espalda al poder. Prometió su apoyo a un gobierno minoritario liderado por el ex primer ministro Mark Rutte en 2010, pero se retiró menos de dos años después tras una disputa sobre medidas de austeridad del gobierno.

"Sabes que si trabajas con Wilders en una coalición... no irá bien", dijo Rob Jetten, líder del partido opositor D66, a la emisora holandesa NOS.

Otros líderes de la coalición ven un futuro político incierto

Caroline van der Plas, líder del Movimiento Campesino Ciudadano, una formación defensora de los agricultores, dijo estar enojada por la decisión de Wilders.

"No está poniendo a Holanda primero, está poniendo a Geert Wilders primero", dijo a la emisora holandesa NOS.

Nicolien van Vroonhoven, líder del partido Nuevo Contrato Social que ha sufrido en las encuestas desde que se unió a la coalición y la salida de su líder carismático Pieter Omtzigt, dijo que el gobierno podría continuar sin Wilders, diciendo que un gabinete minoritario "es definitivamente una opción".

Por su parte, Frans Timmermans, el exjefe de clima de la Comisión Europea que ahora lidera el principal bloque opositor en el Parlamento, aplaudió la decisión de Wilders. Dijo que no apoyaría un gobierno minoritario y pidió elecciones anticipadas lo antes posible.

"Pienso que es una oportunidad para que todos los partidos democráticos nos deshagamos de los extremos porque está claro que con los extremos no se puede gobernar. Cuando las cosas se ponen difíciles, huyen", dijo a The Associated Press.