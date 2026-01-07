Crítica León XIV al consumismo y xenofobia

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV clausuró el martes el Año Santo 2025 del Vaticano denunciando el consumismo y el rechazo a los migrantes actuales, culminando un Jubileo que atrajo a unos 33 millones de peregrinos a Roma e incluyendo una transición histórica de un pontífice americano a otro.

Bajo la mirada de cardenales y diplomáticos, León se arrodilló en oración sobre el suelo de piedra en el umbral de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Luego se levantó y la cerró, poniendo fin simbólicamente el más inusual de los Jubileos: uno inaugurado por un débil papa Francisco en diciembre de 2024, que continuó durante su funeral y el cónclave posterior, y que fue despedido por el sucesor del argentino un año después.

Solo una vez antes, en 1700, un Año Santo había incluido un cambio de papado.

El acto del martes, al inicio de la misa de la Epifanía, culminó un año vertiginoso de audiencias especiales, misas y reuniones que dominaron los primeros meses de León como pontífice y, en muchos sentidos, pausaron su propia agenda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como si quisiera indicar que su pontificado puede comenzar ahora en serio, León convocó a los cardenales al Vaticano.