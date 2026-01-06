logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

¡ILUSIONADOS!

RECIBEN REGALOS DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR

Por Maru Bustos PULSO

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
La felicidad y emoción se reflejan en los rostros de los niños; esta mañana, recibieron los regalos que les dejaron los Reyes Magos.

En la madrugada: Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron los hogares de los pequeños y depositaron a los pies del Árbol de Navidad, juguetes, ropa, dulces, chocolates y una serie de objetos que les solicitaron previamente, a través de una carta.

Para que los reyes de oriente llegaran a sus hogares, los pequeños dejaron uno de sus zapatos al pie del arbolito.

Además, un vaso con leche y galletas para el caballo, el elefante y el camello, seguramente muy cansados por la larga cabalgata que realizaron desde el lejano oriente para complacerlos.

Esta es una mañana mágica, en la que se mezcla la tradición, con la fe y la esperanza; la ilusión de los niños con la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Así, los tres Reyes Magos dejaron a los pequeños que se portaron bien, algo de lo que les solicitaron del mismo modo en que les llevaron oro, incienso y mirra al Niño Jesús.

