Critica papa colonización de minerales en Guinea

MALABO, Guinea Ecuatorial.- El papa León XIV llegó el martes a Guinea Ecuatorial para la cuarta y última etapa de su gira africana, y denunció la "colonización" de los minerales de África y la "sed de poder" en un país cuyo líder está en el cargo desde 1979.

Multitudes entusiastas se alinearon en la carretera desde el aeropuerto hasta la capital, Malabo, vitoreando al primer papa que visitó el país desde san Juan Pablo II en 1982. León, con su capa roja formal de mozzetta, emocionó a las masas que agitaban banderas al llegar al palacio presidencial en su papamóvil de costados abiertos.

"Hay mucha alegría hoy porque esperamos 44 años para que el papa viniera", dijo Diosdao Marques, un alto funcionario católico del país. "Es una bendición para el país, esperamos que muchas cosas cambien y profundizaremos nuestra fe".

La antigua colonia española en la costa occidental africana está gobernada por el presidente que lleva más años en el poder del continente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a quien se le acusa de corrupción generalizada y autoritarismo.

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El descubrimiento de petróleo a mediados de la década de 1990 transformó la economía de Guinea Ecuatorial.