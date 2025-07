Critica Sheinbaum a EU por nuevo Alcatraz para migrantes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que a los migrantes se les envíe al centro de detención conocido como el Alcatraz de los Caimanes, en Florida, Estados Unidos, el cual será inaugurado este martes por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria Federal insistió en que no están de acuerdo en el trato como criminales, particularmente con el trato que reciben los mexicanos que viven en el país vecino del norte.

"No estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales, una familia, un hombre, una mujer, un joven, que va a los Estados Unidos, Estados Unidos se formó de migrantes de muchos lugares del mundo, particularmente los migrantes latinos y mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos.

"Querer catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes le va a afectar a la economía, además es violatorio totalmente de los derechos humanos", afirmó.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum refrendó su respaldo a las y los migrantes mexicanos: "Lo que hemos planteado es que en el caso de un mexicano o mexicano, que no tenga papeles, que es detenido, que de inmediato lo recibimos en México, pero en condiciones que no sean violatorias de sus derechos, vamos a defender a las y los mexicanos".