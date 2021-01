Critican a gobernador de Nebraska que rechaza vacunar a indocumentados

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió esta noche al anuncio del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, de que los trabajadores indocumentados no serán vacunados contra el coronavirus.

"Privar a los trabajadores esenciales indocumentados de la vacuna contra el Covid-19 va contra los derechos humanos básicos", tuiteó Roberto Velasco Álvarez, a cargo de dirigir la política para América del Norte por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Velasco compartió en su cuenta de Twitter la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señala, en su artículo 25, que "todos tienen derecho a un estándar de vida adecuado para su salud y bienestar y los de sus familias, incluyendo ropa, alimentación, vivienda y atención médica, así como servicios sociales necesarios, y derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otra carencia de vida en circunstancias más allá de su control".

El canciller Marcelo Ebrard respondió al comentario de Velasco diciendo: "Suscribo totalmente. México sí incluye a todos en su plan de vacunación".

Velasco y Ebrard reaccionaron así a las declaraciones que hiciera el lunes Ricketts cuando, en respuesta a una pregunta de reporteros sobre los trabajadores de las empacadoras de carne que tendrían derecho a ser vacunados, dijo que los indocumentados no son elegibles.

"Se supone que debes ser residente legal del país para poder trabajar en esas plantas, así que no espero que migrantes indocumentados sean parte de la vacuna con ese programa".

El Instituto Migration Policy recordó que al menos 14% de los trabajadores de las empacadoras de carne de Nebraska son indocumentados, mientras que en Twitter los comentarios subrayaban lo esenciales que son estos migrantes para la sobrevivencia de estas plantas.

Maki Teramoto, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior, tuiteó que "mexicanas y mexicanos son trabajadores en una industria primordial en Nebraska, manteniendo su economía en movimiento y alimentando a familias estadounidenses. Trabajadores esenciales deben tener acceso a la vacuna #Covid19 y a asistencia médica durante la pandemia".

Incluyó un tuit de AJ+, un portal de noticias que indicó que 66% de los trabajadores en la industria de la carne en Nebraska son indocumentados y que 69% de los indocumentados son trabajadores esenciales.