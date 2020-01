Critican ponencia de Ivanka Trump en el CES 2020

Ivanka Trump pronunció un discurso de apertura en el Consumer Electronics Show (CES), promocionando la innovación como un motor para el crecimiento del empleo en Estados Unidos. La aparición de la hija del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el evento tecnológico de Las Vegas, generó una reacción violenta de las figuras de la industria, quienes denunciaron su falta de calificaciones tecnológicas para estar como ponente, de acuerdo con el diario The Guardian.

Ivanka habló en una sesión magistral el martes por la tarde en el CES, sobre "el camino hacia el futuro del trabajo". En una entrevista con Gary Shapiro, CEO de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA), que organiza el programa, abordó el papel de la tecnología en la creación y habilitación de la fuerza laboral del futuro.

Trump también discutió las diferentes "vías" que pueden impulsar el crecimiento. "Uno de los desafíos que tenemos en este país es que existe una creencia arraigada en la sociedad de que hay un 'camino A', que es una universidad de cuatro años", dijo. "Queremos celebrar las otras vías que existen, como un aprendizaje". Según el diario The Guardian, para los críticos y activistas que han presionado durante mucho tiempo por un reconocimiento más amplio de las mujeres, la inclusión de la hija de Donald Trump, quien también es asesora de la Casa Blanca, envía exactamente el mensaje equivocado. "Ivanka no es una mujer en tecnología", tuiteó Brianna Wu, una desarrolladora de videojuegos que se postula para el Congreso en Massachusetts. "Ella no es una CEO. Ella no tiene antecedentes. Es un intento flojo de emular la diversidad, pero como toda emulación, no es del todo real".

El grupo Women Who Tech en Facebook también expresó su descontento. La inversora Elisabeth Fullerton escribió: "Esto es un insulto para las mujeres en tecnología. Pasamos tiempos difíciles en la universidad, ingeniería, matemáticas y ciencias aplicadas. Esto es lo que le otorgan privilegios y derechos extremos. Supongo que no es lo que sabes, sino a quién conoces".

Los organizadores de la conferencia defendieron su postura de invitar a Ivanka Trump al señalar que lidera los esfuerzos de la Casa Blanca en la creación de empleo y el crecimiento económico a través del desarrollo de la fuerza laboral, la capacitación y el espíritu empresarial. En una declaración emitida por la Casa Blanca el martes, Trump dijo que estaba complacida de ver a CES discutiendo el tema crítico del desarrollo de la fuerza laboral. A pesar de los intentos de la hija del presidente Trump de brindar un mensaje positivo, su aparición dejó a las mujeres de la industria tecnológica desalentadas. La analista de tecnología Carolina Milanesi escribió en un artículo de opinión publicado en Forbes: "La razón de mi disgusto está enraizada en el hecho de que hay muchas más mujeres que están en tecnología y son emprendedoras que podrían correr círculos alrededor de Trump sobre cómo impactará la tecnología el futuro del trabajo". Asimismo, el hashtag #BoycottCES apareció en Twitter luego del discurso.